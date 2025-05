Des collaborations avec Hozier, Seal, Bob Dylan...

Barbra Streisand annonce un nouvel album studio à venir en juin, The Secret Of Life: Partners, Volume Two.

Dans cet album de duos, elle interprète notamment The First Time Ever I Saw Your Face, une reprise de la chanson d'Ewan MacColl, avec Hozier.

Barbra Streisand chante aussi aux côtés de Paul McCartney, Bob Dylan, Seal, Sam Smith, Sting, Ariana Grande et Mariah Carrey...

