Pour la troisième année consécutive, le CF Montréal a été éliminé en Championnat canadien par le Forge de Hamilton.
Cette fois, lors de la finale disputée au Stade Saputo, lors de la séance de tirs au but 1-1 (4-2).
Écoutez Jeremy Filosa, qui était sur place, en compagnie de Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Le CF Montréal a disputé une bonne partie du match à 10 contre 11;
- Alexis Sanchez, le joueur désigné, et Samuel Piette n'ont pas disputé la rencontre.