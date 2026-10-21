Pour la troisième année consécutive, le CF Montréal a été éliminé en Championnat canadien par le Forge de Hamilton.

Cette fois, lors de la finale disputée au Stade Saputo, lors de la séance de tirs au but 1-1 (4-2).

Écoutez Jeremy Filosa, qui était sur place, en compagnie de Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.

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