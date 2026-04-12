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Qui dirigera le Québec?

Drainville et Fréchette s'adressent aux membres à Drummondville

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Entendu dans

Qui dirigera le Québec?

le 12 avril 2026 15:09

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

Drainville et Fréchette s'adressent aux membres à Drummondville
Bernard Drainville a appelé les membres à voter «selon leurs valeurs». / La Presse Canadienne

À quelques minutes de la fermeture des votes, les deux candidats à la chefferie de la Coalition Avenir Québec, Christine Fréchette et Bernard Drainville, se sont adressés aux 1500 membres réunis à Drummondville pour l'annonce des résultats.

Avec un taux de participation de 75% au moment d'écrire ces lignes, le candidat qui remportera le vote pourra diriger en toute légitimité, selon l'analyste Nathalie Normandeau.

Le parti a également profité de l'occasion pour rendre hommage à François Legault.

Ne manquez pas l'émission spéciale animée par Philippe Cantin et ses nombreux collaborateurs, dimanche, sur les plateformes de Cogeco Média.

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