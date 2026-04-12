Qui dirigera le Québec?

C'est aujourd'hui que les 20 500 membres de la Coalition Avenir Québec décideront qui de Bernard Drainville ou de Christine Fréchette succèdera à François Legault comme chef de parti et au poste de premier ministre du Québec.

Ne manquez pas l'émission spéciale animée par Philippe Cantin et ses nombreux collaborateurs, dimanche, sur les plateformes de Cogeco Média.