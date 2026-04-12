Qui dirigera le Québec?

Le résultat de la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec pourrait représenter beaucoup plus qu'un nouvel interlocuteur au Salon bleu pour les deux partis qui se trouvent actuellement en tête des sondages, le Parti québecois et le Parti libéral du Québec.

Découvrez quel candidat les chefs de ces deux partis auraient intérêt à voir être élu, selon nos analystes.

Ne manquez pas l'émission spéciale animée par Philippe Cantin et ses nombreux collaborateurs, dimanche, sur les plateformes de Cogeco Média.