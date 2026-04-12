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Qui dirigera le Québec?

PSPP et Charles Milliard suivent attentivement le résultat de cette course

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Qui dirigera le Québec?

le 12 avril 2026 14:33

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

PSPP et Charles Milliard suivent attentivement le résultat de cette course
Le Parti Québécois est maintenant en deuxième position des sondages, derrière le PLQ. / La Presse Canadienne

Le résultat de la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec pourrait représenter beaucoup plus qu'un nouvel interlocuteur au Salon bleu pour les deux partis qui se trouvent actuellement en tête des sondages, le Parti québecois et le Parti libéral du Québec.

Découvrez quel candidat les chefs de ces deux partis auraient intérêt à voir être élu, selon nos analystes.

Ne manquez pas l'émission spéciale animée par Philippe Cantin et ses nombreux collaborateurs, dimanche, sur les plateformes de Cogeco Média.

«Pour Christine Fréchette, quand on regarde le dernier sondage et pourquoi le Parti libéral du Québec est à 33 % en tête dans les intentions de vote, c'est qu'il y a eu un déplacement, surtout chez les femmes de 55 ans et plus, dans la grande région de Montréal. Une candidate comme Fréchette, c'est évident qu'elle va parler à ces électrices-là d'abord et avant tout, des électrices que Charles Milliard était capable, depuis qu'il est chef du Parti libéral, d'aller chercher.»

Philippe Léger

«À l'inverse, je pense que Paul St-Pierre Plamondon ne veut pas que Bernard Drainville l'emporte, justement parce que, comme Philippe le disait, il parle au vote nationaliste. Il y a même des gens dans l'entourage très proche de Bernard Drainville qui m'ont dit que Bernard Drainville pourrait s'adresser à son ancienne gang, aux militants du PQ et dire ''J'ai été avec vous et je vous le dis, ce n'est pas une bonne idée de faire un référendum''. On pense que l'équipe de Paul St-Pierre Plamondon ne souhaite pas vraiment qu'il soit élu.»

Jonathan Trudeau

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