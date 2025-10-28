Québec coupe 120 M$ à la SQ

Le gouvernement Legault contredit-il ses propres engagements sur la loi et l'ordre? C'est la question qui a frappé de plein fouet l'équipe de La commission mardi midi, à la suite de nouvelle de compressions draconiennes dans le budget de la Sûreté du Québec (SQ).

L'impact est particulièrement dur dans les secteurs éloignés.

Écoutez la discussion d’ouverture de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi midi, à La commission.

Autres sujets abordés