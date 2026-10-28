Écoutez la chronique Branché sur le sport de Paul-Christian Bergeron au micro de Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

Au moment du repêchage de 2023, le directeur de l’évaluation des joueurs avait défendu avec conviction Fowler lors du repêchage, soulignant sa mentalité de gagnant.

Fowler, ignoré lors des repêchages juniors aux États-Unis, a utilisé ce rejet comme motivation, devenant gardien par excellence, et sa récente performance a été saluée... même par des partisans des Maple Leafs.