Le hockey des Canadiens

Patrick Roy et son jeune défenseur prodige, Matthew Schaefer, sont de passage au Centre Bell, samedi soir, alors que les Islanders de New York affrontent les Canadiens de Montréal.

Avec seulement 14 matchs à jouer et un classement complètement congestionné dans l'Est, les Canadiens (37-21-10, 84 points) devront enchainer les victoires s'ils souhaitent obtenir leur billet pour le bal printanier. À la suite du revers face aux Red Wings jeudi, le Tricolore occupe toujours le troisième rang de la division Atlantique à égalité avec Détroit et les Bruins avec un match en main sur ces deux équipes.

Pour y arriver, ils devront venir à bout d'une autre équipe qui est au plus fort de la course aux séries, les Islanders de New York (39-25-5, 83 points). Après avoir essuyé un revers face aux Sénateurs, jeudi, les troupes de Patrick Roy ont vu la dernière place donnant accès aux séries leur filer entre les doigts. Les Insulaires sont actuellement à égalité avec les Blue Jackets de Columbus, qui disposent toutefois de trois matchs en main.

Martin St-Louis a décidé de confier le filet à Jacob Fowler. L'Américain possède une moyenne de but alloué de 2,69 et un pourcentage d'efficacité de 0,902, cette saison.

Chez les visiteurs, l'ajout de Brayden Schenn à la date limite des transactions semble porter fruit, puisque l'équipe possède une fiche de 4-2-0 depuis l'arrivée du vétéran de 34 ans. L'ancien capitaine des Blues a d'ailleurs contribué aux succès de son équipe avec une récolte de quatre points en six rencontres. Le CH devra également surveiller Matthew Barzal qui a récolté six points à ses cinq derniers matchs.

Tout porte à croire que David Rittich défendra la cage de l'équipe new-yorkaise.

Écoutez le match entre les Islanders et les Canadiens au Centre Bell, samedi, avec Martin et Dany sur les plateformes de Cogeco Média.