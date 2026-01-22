Revers de 4-2

Battus à Buffalo il y a une semaine grâce à une performance de cinq points de Tage Thompson, les Canadiens de Montréal se sont retrouvés en déficit de trois buts contre les Sabres, jeudi soir, au Centre Bell, et leur remontée est tombée à court.

Le Tricolore attaquait à six contre cinq dans les deux dernières minutes de jeu quand un - autre - bâton fracassé, celui-là, de Lane Hutson, a mené au but d'assurance des Sabres qui ont vaincu le Tricolore 4-2.

Outre ce but de Peyton Krebs (6e), Jason Zucker (11e), Beck Malenstyn (4e) et Zach Benson (6) avaient lancé les Sabres (28-17-5, 61 points) en avant lors des 23 premières minutes du match.

Cole Caufield (26e) et Nick Suzuki (16e), qui a ajouté une passe, avaient rapproché les Canadiens (28-16-7, 63 points) qui n'ont toutefois pu compléter leur remontée.

Samuel Montembeault a fait face à 17 rondelles, tandis que Ukko-Pekka Luukkonen a vu 34 tirs dirigés vers lui.

Le Tricolore n'a plus que deux points d'avance au classement contre les Sabres qui ont un match de moins de joué.

Les Canadiens seront de retour en action, samedi soir, à Boston, contre les Bruins.

But... très rapide

Premier surnombre, premier tir et premier but. Les Sabres ne prennent pas de temps et ils ont les devants après 44 secondes de jeu grâce au but de Jason Zucker.

Si c'était beaucoup moins flagrant que la «pénalité fantôme» décernée à Lane Hutson mercredi, les arbitres ratent le jeu lorsque Zucker frappe Kaiden Guhle de son casque derrière le filet du Tricolore.

La meilleure chance des Canadiens survient avec huit minutes à faire à la période lorsque Brendan Gallagher décoche une rondelle directement sur le poteau de Ukko-Pekka Luukkonen qui était battu.

Les Canadiens ont droit à un avantage numérique par la suite, mais ce sont les Sabres qui en profitent à 14:58 lorsque Noah Dobson se fait déborder par Beck Malenstyn qui déjoue Montembeault. Le gardien ne s'attendait pas plus que son défenseur à une telle poussée au filet. But en désavantage numérique pour les Sabres.