Le hockey des Canadiens

Sports
Canadiens 0 - Sénateurs 0 (avant-match)

par 98.5 | Modifié le 17 janvier 2026 à 18:12

Les Canadiens tenteront d'éviter un quatrième revers consécutif samedi. / La Presse Canadienne

Les Sénateurs heureux du retour de Linus Ullmark

Martin McGuire
Dany Dubé
Après avoir connu la défaite à leurs deux derniers matchs, les Canadiens tenteront de renouer avec la victoire, samedi, alors qu'ils rendent visite aux Sénateurs d'Ottawa, une équipe qui connait des difficultés cette saison.

Le Tricolore complètera ce soir son voyage de trois matchs à l'étranger. La suite du calendrier s'annonce chargée pour les troupes de Martin St-Louis d'ici la pause olympique. Le CH affrontera des équipes habituées du haut du classement, telles que les Golden Knights et l'Avalanche.

D'ailleurs, l'entraineur-chef pourrait compter sur du renfort dès ce soir alors que le centre Jake Evans serait prêt à effectuer un retour au jeu. Une décision sera prise avant la rencontre.

La chaise musicale devant le filet est maintenant chose du passé, puisque l'équipe a décidé de céder le jeune Jacob Fowler au Rocket de Laval, vendredi. Samuel Montembeault, qui semble avoir retrouvé confiance depuis quelques matchs, sera le partant face aux Sénateurs.

Du côté des Sénateurs, le gardien Linus Ullmark défendra vraisemblablement la cage des locaux. Ce dernier sera de retour en action après avoir raté neuf rencontres lors de son absence de l'équipe pour des motifs personnels.

Écoutez le match entre les Canadiens et les Sénateurs à Ottawa, samedi, avec Martin et Dany sur les plateformes de Cogeco Média.

Déroulement de la rencontre

Première période

