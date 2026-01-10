Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal disputent une rencontre au sommet samedi, avec en jeu la première place de la division Atlantique, alors que les Glorieux reçoivent les Red Wings de Détroit au Centre Bell.

Bien malin est celui qui aurait prédit en début de saison que ces deux équipes, qui ont misé sur le développement et la jeunesse au cours des dernières années afin de se relancer, seraient à égalité en tête avec 56 pts.

Kaiden Guhle effectuera un retour au jeu ce soir. Il complétera le troisième duo de défenseurs en compagnie d'Arber Xhekaj. Outre l'ajout du défenseur de 23 ans à la formation, Martin St-Louis présentera les mêmes combinaisons que face aux Panthers.

La situation semble se préciser devant le filet : l’alternance entre Samuel Montembeault et Jacob Fowler se poursuit, et ce dernier obtiendra le départ ce soir. Le gardien américain tentera de signer une deuxième victoire consécutive après avoir muselé l’attaque des Flames mercredi dernier.

Le capitaine Nick Suzuki disputera pour sa part son 500e match dans la Ligue nationale ce soir. Un pallier important pour celui qui connaît la deuxième séquence active d’homme de fer en importance dans le circuit.

Du côté des Red Wings, le gardien John Gibson obtiendra un quatrième départ consécutif.

Écoutez le match entre les Red Wings et les Canadiens au Centre Bell, samedi, avec Martin et Dany sur les plateformes de Cogeco Média.