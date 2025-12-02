Revers de 5-2 au Centre Bell

La bête noire des Canadiens était de passage au Centre Bell, mardi soir, et l'équipe montréalaise s'est inclinée 5-2 contre les Sénateurs d'Ottawa.

Fabian Zetterlund (5e), Artem Zub (3ie), Jake Sanderson (6e), Drake Batherson (9e) et Brady Tkachuk (1er), qui a récolté une mention d'aide, ont dirigé l'attaque des Sénateurs (13-9-4, 30 points) qui devançent désormais le Tricolore (13-9-3, 29 points) dans la section Atlantique de la LNH. David Perron a obtenu une passe à son 1200e match en carrière dans la LNH.

Juraj Slafkovsky (8e) et Nick Suzuki (8e), chaque fois en avantage numérique, ont répliqué pour les Canadiens. Suzuki a ajouté une passe et Cole Caufield, joueur du mois de novembre pour le Bleu-Blanc-Rouge, a récolté deux mentions d'aide.

Les hommes de Martin St-Louis ont été dominés en échec avant. Les sorties de zone ont été pénibles, l'unité défensive a souvent été invisible devant Samuel Montembeault qui aurait aimé revoir un ou deux lancers.

Les Canadiens seront de retour au Centre Bell, mercredi, contre les Jets de Winnipeg, lors de la soirée hommage à Andreï Markov. Une belle occasion de faire mieux.

Bing! Bang!

Il ne fallait pas arriver en retard au Centre Bell. Une pénalité à Lars Eller mène au premier but du match, celui de Juraj Slafkovsky en avantage numérique, à 3:37.