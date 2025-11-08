Le hockey des Canadiens

Le Mammoth (9-5-0, 18 points) de l'Utah rend visite aux Canadiens (9-3-2, 20 points) de Montréal, samedi soir, au Centre Bell.

Les Canadiens tenteront de renouer avec la victoire, à la suite d'une défaite 4-3 en prolongation (leur deuxième défaite de suite en période supplémentaire) aux mains des Devils au New Jersey.

C'est la même histoire pour les visiteurs qui eux ont perdu 5-3 contre les Maple Leafs à Toronto mercredi.

Samuel Montembeault sera le gardien pour les Canadiens. Karel Vejmelka défendra la cage du Mammoth.

Écoutez le match entre le Mammoth de l'Utah et les Canadiens à Montréal, samedi dès 19h, avec Martin McGuire et Dany Dubé, sur les plateformes de Cogeco Média.