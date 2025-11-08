Le hockey des Canadiens

 Aller au contenu
Mammoth 2 - Canadiens 3 (troisième période)

par 98.5 | Modifié le 8 novembre 2025 à 21:14

Mammoth 2 - Canadiens 3 (troisième période)
Les Canadiens reçoivent la visite du Mammoth de l'Utah, samedi soir, au Centre Bell. / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

Le Mammoth (9-5-0, 18 points) de l'Utah rend visite aux Canadiens (9-3-2, 20 points) de Montréal, samedi soir, au Centre Bell. 

Les Canadiens tenteront de renouer avec la victoire, à la suite d'une défaite 4-3 en prolongation (leur deuxième défaite de suite en période supplémentaire) aux mains des Devils au New Jersey.

C'est la même histoire pour les visiteurs qui eux ont perdu 5-3 contre les Maple Leafs à Toronto mercredi. 

Samuel Montembeault sera le gardien pour les Canadiens. Karel Vejmelka défendra la cage du Mammoth. 

Écoutez le match entre le Mammoth de l'Utah et les Canadiens à Montréal, samedi dès 19h, avec Martin McGuire et Dany Dubé, sur les plateformes de Cogeco Média. 

Déroulement de la rencontre 

Première période 

Les visiteurs ouvrent la marque, avec un tir (le premier du match) que Montembeault aimerait peut-être revoir: à 3:03, Kailer Yamamoto (2) trouve le fond du filet, à partir de l'enclave, avec des aides de Ian Cole et Kevin Stenlund. 

À 06:23, Jack McBain donne un jeu de puissance aux Canadiens, avec une pénalité pour obstruction sur Kirby Dach. Les deux minutes d'avantage numérique passent très rapidement, sans que le Tricolore puisse égaliser la marque. 

Sur une passe sensationnelle d'Ivan Demidov lors d'une sortie de zone rapide, Oliver Kapanen (6) marque un but à 14:45. Alexandre Carrier récolte une aide sur le jeu. La marque est égale 1-1 en fin de période. 

En 20 minutes de jeu, les Canadiens ont accumulé 6 tirs. Le Mammoth a décoché 4 rondelles sur Samuel Montembeault.

Deuxième période 

En tout début de période, Brendan Gallagher rate une belle occasion de marquer. 

Quelques instants plus tard, à 00:36, Bolduc place les Canadiens en désavantage numérique pour la première fois du match, en ayant causé de l'obstruction sur Michael Carcone. Pendant le 4 contre 5, Alex Newhook frappe le poteau du but de Vejmelka sur son tir. Le Mammoth complète son jeu de puissance sans filet. 

En deuxième vague, en trois contre un, le Mammoth reprend l'avance dans le match, à 06:05, sur le but de Lawson Crouse (3), avec des passes de Carcone et McBain. C'est 2-1 pour Utah. 

Cole Caufield sort de l'arrière du filet vers la droite et enfile la rondelle dans le but avec un tir précis. C'est son 11e de la présente saison, avec l'aide de Dobson, à 06:44, égalisant la marque 2-2. 

À 07:59, Alex Newhook prend la direction du banc des pénalités, ayant accroché Ian Cole. 

Après deux minutes de jeu en infériorité numérique pour les Canadiens, c'est toujours 2-2 la marque.

Montembeault fait de nombreux arrêts spectaculaires pour garder son équipe dans le match: le Mammoth a plus du double du nombre de tirs que les Canadiens. 

Alex Newhook donne l'avance au CH pour la première fois du match, à 13:13, en traversant la zone neutre et la glace de l'adversaire avec la rondelle pour déjouer Vejmelka avec un tir du côté de la mitaine. C'est son sixième de la saison, avec une passe de Kapanen reçue dans la zone défensive. Le Tricolore mène 3 à 2. 

Au deuxième vingt, le Mammoth a dominé sur le plan des tirs 16-7 sur l'équipe locale. 

Troisième période 

... À suivre 

