Le hockey des Canadiens

Les meneurs de la division Atlantique affrontent les Canucks

par 98.5

Les Canadiens affrontent les Canucks, samedi à Vancouver. / Ethan Cairns/ La Presse Canadienne

Nick Suzuki et Cole Caufield mènent leur équipe, les Canadiens (6-3-0, 12 points) à Vancouver pour un match contre les Canucks (4-4-0, 8 points). 

Le CH est en première position de la division Atlantique en ce début de saison. L'équipe a subi une défaite crève-coeur contre les Oilers d'Edmonton, jeudi. 

Les jeunes troupes de Martin St-Louis tenteront de mettre cette amertume de côté en renouant avec la victoire, lors de cet avant-dernier match de leur voyage dans l'Ouest, avant d'affronter le Kraken à Seattle mardi. 

Écoutez le match des Canadiens de Montréal contre les Canucks à Vancouver, samedi dès 18h30, avec Martin McGuire et Dany Dubé.

Déroulement de la rencontre 

Première période

... À suivre

