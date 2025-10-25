Le hockey des Canadiens

Nick Suzuki et Cole Caufield mènent leur équipe, les Canadiens (6-3-0, 12 points) à Vancouver pour un match contre les Canucks (4-4-0, 8 points).

Le CH est en première position de la division Atlantique en ce début de saison. L'équipe a subi une défaite crève-coeur contre les Oilers d'Edmonton, jeudi.

Les jeunes troupes de Martin St-Louis tenteront de mettre cette amertume de côté en renouant avec la victoire, lors de cet avant-dernier match de leur voyage dans l'Ouest, avant d'affronter le Kraken à Seattle mardi.

Écoutez le match des Canadiens de Montréal contre les Canucks à Vancouver, samedi dès 18h30, avec Martin McGuire et Dany Dubé.