Jakub Dobes invaincu cette saison

Les Canadiens ont retrouvé le sentier de la victoire après leur défaite de samedi soir contre les Rangers de New York, lundi, disposant des Sabres de Buffalo 4-2, au Centre Bell.

Le Tricolore (5-2-0, 10 points) remporte ainsi une troisième victoire en quatre rencontres lors de son premier séjour de la saison à domicile.

Des buts de Juraj Slafkovsky (2e) et de Lane Hutson (1er) en début de troisième période semblaient avoir scellé l'issue de la rencontre, mais un but des Sabres (2-4-0, 4 points) a rendu la fin de match intéressante.

Jakub Dobes a néanmoins tenu le coup, lui qui a repoussé 29 des 31 tirs dirigés vers lui. Oliver Kapanen (4e) et Jake Evans (1er) dans un filet désert, ont complété la marque pour les vainqueurs. Nick Suzuki et Alex Newhook ont tous deux récolté deux mentions d'aide.

Juri Kulich (2e) et Tyzon Kozak (1e) ont riposté pour les Sabres. Alex Lyon a, lui aussi, vu 31 rondelles décochées en sa direction.

Les Canadiens amorcent un long voyage dans l'ouest, mercredi soir, en affrontant les Flames, à Calgary.

Un 4e pour Kapanen

Oliver Kapanen ouvre la marque pour les Canadiens à 8:29 en ramassant une rondelle devant le filet que Ivan Demidov avait amené là à lui tout seul. Une mention d'aide aussi pour Alex Newhook. Tout le trio a été mis à contribution.