Jakub Dobes invaincu cette saison

Les Canadiens ont retrouvé le sentier de la victoire après leur défaite de samedi soir contre les Rangers de New York, lundi, disposant des Sabres de Buffalo 4-2, au Centre Bell.
Le Tricolore (5-2-0, 10 points) remporte ainsi une troisième victoire en quatre rencontres lors de son premier séjour de la saison à domicile.
Des buts de Juraj Slafkovsky (2e) et de Lane Hutson (1er) en début de troisième période semblaient avoir scellé l'issue de la rencontre, mais un but des Sabres (2-4-0, 4 points) a rendu la fin de match intéressante.
Jakub Dobes a néanmoins tenu le coup, lui qui a repoussé 29 des 31 tirs dirigés vers lui. Oliver Kapanen (4e) et Jake Evans (1er) dans un filet désert, ont complété la marque pour les vainqueurs. Nick Suzuki et Alex Newhook ont tous deux récolté deux mentions d'aide.
Juri Kulich (2e) et Tyzon Kozak (1e) ont riposté pour les Sabres. Alex Lyon a, lui aussi, vu 31 rondelles décochées en sa direction.
Les Canadiens amorcent un long voyage dans l'ouest, mercredi soir, en affrontant les Flames, à Calgary.
Un 4e pour Kapanen
Oliver Kapanen ouvre la marque pour les Canadiens à 8:29 en ramassant une rondelle devant le filet que Ivan Demidov avait amené là à lui tout seul. Une mention d'aide aussi pour Alex Newhook. Tout le trio a été mis à contribution.
Les Canadiens mettent de la pression à outrance et ils passent à plusieurs reprises d'ajouter à la marque qui demeure à 1-0.
Les 14 tirs du Tricolore contre 6 donnent une meilleure idée de l'allure de l'engagement.
Les Canadiens dominent outrageusement en début de période médiane et ils auraient peut-être touché la cible si les jeunes joueurs du Tricolore avaient effectué des tirs au lieu de tenter des passes. Parfois, il faut être égoïste...
Et ce qui devait arriver arriva, lorsque Jiri Kulich déjoue Dobes d'un tir du revers à 6:51.
Rien à signaler d'ici la fin de la période, mais les tirs à 18-17 en faveur des Canadiens en disent long sur qui a eu le dessus lors de l'engagement. Heureusement, Dobes veillait.
Les Canadiens amorcent le troisième tiers à fond de train et ça ne prend que 2:57 avant que Juraj Slafkovsky - qui joue un fort match - ne fasse mouche. Belle passe de Noah Dobson là-dessus.
Si les Canadiens ne profitent pas d'un jeu de puissance, ils se reprennent quelques instants plus tard à cinq contre cinq lorsque Hutson - enfin - lance au filet à 11:38 pour sa première réujssite de la saison. Le gardien des Sabres aimerait revoir ce tir...
Les Sabres ne baissent pas les bras et ils se rapprochent à un but lorsque Tyson Kozak arrive derrière les défenseurs des Canadiens avant de faire dévier la rondelle derrière Dobes.
Les Sabres retirent leur gardien avec moins de deux minutes à jouer au match, mais Jake Evans met fin au match avec un but dans un filet désert.