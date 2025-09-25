Le hockey des Canadiens

L’absence de Kirby Dach au début du camp d’entraînement a fait l’objet de nombreuses spéculations sur la santé du joueur qui, rappelons-le, a passé davantage de temps au bistouri que sur la glace ces dernières années.

Mais l’attente est terminée : Kirby Dach joue ce soir face aux Maple Leafs de Toronto.

Il est le centre du deuxième trio pour ce troisième affrontement du calendrier préparatoire de la saison 2025-2026 du Tricolore.