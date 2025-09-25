Le hockey des Canadiens

L’absence de Kirby Dach au début du camp d’entraînement a fait l’objet de nombreuses spéculations sur la santé du joueur qui, rappelons-le, a passé davantage de temps au bistouri que sur la glace ces dernières années.
Mais l’attente est terminée : Kirby Dach joue ce soir face aux Maple Leafs de Toronto.
Il est le centre du deuxième trio pour ce troisième affrontement du calendrier préparatoire de la saison 2025-2026 du Tricolore.
Du côté des Maple Leafs, un joueur très familier chez les partisans montréalais est sur la glace, alors que Michael Pezetta est en uniforme.
Rappelons que l’attaquant a signé une entente de deux ans avec l’équipe torontoise cet été.
Déroulement de la partie
Première période
Scott Laughton ouvre la marque pour les Leafs à 15:25 grâce à un tir vif et précis.
La vigilance de Samuel Montembeault est trompée : c’est 1 à 0 pour les visiteurs.
Le même Scott Laughton double l’avance des siens à 13:15, sur un but qui, cette fois, ne fait pas bien paraître Montembeault.
Un peu plus de trois minutes plus tard, Michael Matheson redonne de l’énergie à ses coéquipiers et à la foule en inscrivant le premier but du Tricolore.
Le numéro 8 a d’abord feint la passe — une feinte qui a complètement berné l’adversaire, laissant le champ libre au défenseur droitier pour décocher et marquer.
Les festivités ont été de courte durée au Centre Bell — 30 secondes, pour être précis — alors que Bobby McMann inscrit le troisième filet des Leafs.
C’est le troisième but accordé en seulement sept lancers par Samuel Montembeault. Visiblement, le cerbère de Bécancour a déjà connu des départs plus glorieux.
Après 20 minutes de jeu, les Maple Leafs mènent 3 à 1 sur les Canadiens.
Deuxième période
Les amateurs ont eu un avant-goût de ce qui pourrait être l’un des duos les plus dynamiques de l’équipe, voire de la ligue, cette saison.
Ivan Demidov contrôle habilement le disque pendant de longues secondes avant de le remettre à Patrik Laine, qui fait ce qu’il fait de mieux : décocher un tir et marquer.
Les Canadiens se rapprochent à un but des Leafs.
Quelques minutes plus tard, alors que le Tricolore évolue en infériorité numérique, Steven Lorentz dévie le disque derrière Samuel Montembeault, permettant ainsi aux Maple Leafs de creuser à nouveau l’écart face à leurs ennemis jurés.
Moins de deux minutes après son premier but, Lorentz répète l’exploit et porte l’avance des Maple Leafs à trois buts.
Plus de détails à venir...