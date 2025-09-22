Hockey des Canadiens

Ivan Demidov, Patrik Laine et Josh Dobson sont parmi les joueurs des Canadiens que les partisans pourront voir à l'oeuvre, lundi soir, face aux Penguins.
Il s'agit du premier match du calendrier préparatoire.
La formation des Canadiens face aux Penguins:
Les trios en attaque
Ivan Demidov - Oliver Kapanen - Patrik Laine
Josh Anderson - Jake Evans - Brendan Gallagher
Lucas Condotta - Alex Belzile - Jared Davidson
Sean Farrell - Owen Beck - Filip mesar
Les duos en défense
Mike Matheson - Josh Dobson
Jayden Struble - Adam Engstrom
Nathan Clurman - Marc Del Gaizo
Les gardiens
Samuel Montembeault
Jacob Fowler