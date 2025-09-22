 Aller au contenu
Hockey
Hockey des Canadiens

Demidov, Laine et Dobson en uniforme contre les Penguins

par 98.5 Sports | Modifié le 22 septembre 2025 à 10:54

Ivan Demidov / La Presse Canadienne

Ivan Demidov, Patrik Laine et Josh Dobson sont parmi les joueurs des Canadiens que les partisans pourront voir à l'oeuvre, lundi soir, face aux Penguins.

Il s'agit du premier match du calendrier préparatoire.

La formation des Canadiens face aux Penguins:

Les trios en attaque

Ivan Demidov - Oliver Kapanen - Patrik Laine
Josh Anderson - Jake Evans - Brendan Gallagher
Lucas Condotta - Alex Belzile - Jared Davidson
Sean Farrell - Owen Beck - Filip mesar

Les duos en défense

Mike Matheson - Josh Dobson
Jayden Struble - Adam Engstrom
Nathan Clurman - Marc Del Gaizo

Les gardiens

Samuel Montembeault
Jacob Fowler

