Le Québec maintenant

Conclutez la liste des chansons et vins du vindredi grovvy du vendredi 12 septembre.
Les vins de la semaine:
- De la Moldavie à Yamachiche: un apéro parfait avec des fromages d’ici! Un vin de la cuvée ZeLuda du Domaine Beauchemin à Yamachiche et un Maestro Cuvée Blanc Alb Brut 2023 – fines bulles festives.
-
Un Riesling d’Oka avec des mets asiatiques. La Cantina Vallée d'Oka Riesling 2024 | Vin blanc | 750 ml | Canada, Québec.
-
Le meilleur rouge du Québec, sans aucun doute: Les Becs Croisés 2023 – rouge artisanal Frontenac/Perle, disponible au domaine.
-
Vignoble du PicBois Vidal Seyval Blanc Geisenheim 2023 | Vin blanc | 750 ml | Canada, Québec | 26,50 $.
Les chansons de la semaine:
-
Tassez-vous d'là de l'album Dehors novembre des Colocs;
-
Je pense à toi de l'album Lever L’ancre d'Alfa Rocco (Catherine);
-
Comme un fou, de l'album L’Heptade, d'Harmonium (choix des auditeurs)
-
La Manifestation ou Toune d'automne de l'album Break syndical des Cowboys fringants (choix des auditeurs);
- The Frog Song, de l'album Long Distance de Robert Charlebois (choix des auditeurs);
-
Un incident à Bois-des-Fillions, de l'album Où est passée la nuit de noce, de Beau Dommage (Hugo);
-
L'étage urbain, de l'album 514-59 dans mon réseau, Sans Pression (Biz);
-
La force de comprendre de Dumatique (Meeker);
-
Hawaïenne, de l'alum Gros mammouth album turbo, des Trois accords (choix des auditeurs)
-
Vivre ou passer son tour, de l'album miel et venin, de Marie Carmen (Anaïs);
-
Voyager, de l'album Les Fourmis, de Jean Leloup (Jessica)
-
Arrête de boire, de l'album The Disque, RBO (Richard);
-
Bleu clair, de l'album Nos idéeaux, Dumas (Marie-Pier);
-
Opium, de l'album Les insomniaques s’amusent, Daniel Bélanger (choix des auditeurs);
-
Les yeux du coeur (avec Marjo), de l'album Rendez vous doux, Gerry Boulet (Émilie).