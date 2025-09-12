Le Québec maintenant

Conclutez la liste des chansons et vins du vindredi grovvy du vendredi 12 septembre.

Vignoble du PicBois Vidal Seyval Blanc Geisenheim 2023 | Vin blanc | 750 ml | Canada, Québec | 26,50 $.

Le meilleur rouge du Québec, sans aucun doute: Les Becs Croisés 2023 – rouge artisanal Frontenac/Perle, disponible au domaine.

Tassez-vous d'là de l'album Dehors novembre des Colocs;

Je pense à toi de l'album Lever L’ancre d'Alfa Rocco (Catherine);

Comme un fou, de l'album L’Heptade, d'Harmonium (choix des auditeurs)

La Manifestation ou Toune d'automne de l'album Break syndical des Cowboys fringants (choix des auditeurs);

The Frog Song, de l'album Long Distance de Robert Charlebois (choix des auditeurs);

Un incident à Bois-des-Fillions, de l'album Où est passée la nuit de noce, de Beau Dommage (Hugo);

L'étage urbain, de l'album 514-59 dans mon réseau, Sans Pression (Biz);

La force de comprendre de Dumatique (Meeker);

Hawaïenne, de l'alum Gros mammouth album turbo, des Trois accords (choix des auditeurs)

Vivre ou passer son tour, de l'album miel et venin, de Marie Carmen (Anaïs);

Voyager, de l'album Les Fourmis, de Jean Leloup (Jessica)

Arrête de boire, de l'album The Disque, RBO (Richard);

Bleu clair, de l'album Nos idéeaux, Dumas (Marie-Pier);

Opium, de l'album Les insomniaques s’amusent, Daniel Bélanger (choix des auditeurs);