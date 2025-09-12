 Aller au contenu
Art de vivre
Le Québec maintenant

Vindredi québécois!

par 98.5 | Modifié le 12 septembre 2025 à 17:51

Vindredi québécois!
Jessica Harnois / Cogeco Média

Conclutez la liste des chansons et vins du vindredi grovvy du vendredi 12 septembre.

Les vins de la semaine:

  1. De la Moldavie à Yamachiche: un apéro parfait avec des fromages d’ici! Un vin de la cuvée ZeLuda du Domaine Beauchemin à  Yamachiche et un Maestro Cuvée Blanc Alb Brut 2023 – fines bulles festives.

  2. Un Riesling d’Oka avec des mets asiatiques. La Cantina Vallée d'Oka Riesling 2024 | Vin blanc | 750 ml |  Canada, Québec.

  3. Le meilleur rouge du Québec, sans aucun doute: Les Becs Croisés 2023 – rouge artisanal Frontenac/Perle, disponible au domaine.

  4. Vignoble du PicBois Vidal Seyval Blanc Geisenheim 2023 | Vin blanc   |  750 ml  |  Canada, Québec | 26,50 $.

Les chansons de la semaine: 

  • Tassez-vous d'là de l'album Dehors novembre des Colocs;

  • Je pense à toi de l'album Lever L’ancre d'Alfa Rocco (Catherine);

  • Comme un fou, de l'album L’Heptade,  d'Harmonium (choix des auditeurs)

  • La Manifestation ou Toune d'automne de l'album Break syndical des Cowboys fringants (choix des auditeurs);

  • The Frog Song, de l'album Long Distance de Robert Charlebois (choix des auditeurs);

  • Un incident à Bois-des-Fillions, de l'album Où est passée la nuit de noce, de Beau Dommage (Hugo);

  • L'étage urbain, de l'album 514-59 dans mon réseau, Sans Pression (Biz);

  • La force de comprendre de Dumatique (Meeker);

  • Hawaïenne, de l'alum Gros mammouth album turbo, des Trois accords (choix des auditeurs)

  • Vivre ou passer son tour, de l'album miel et venin, de Marie Carmen (Anaïs);

  • Voyager, de l'album Les Fourmis, de Jean Leloup (Jessica)

  • Arrête de boire, de l'album The Disque, RBO (Richard);

  • Bleu clair, de l'album Nos idéeaux, Dumas (Marie-Pier);

  • Opium, de l'album Les insomniaques s’amusent, Daniel Bélanger (choix des auditeurs);

  • Les yeux du coeur (avec Marjo), de l'album Rendez vous doux, Gerry Boulet (Émilie).

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 00:00