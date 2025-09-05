Le Québec maintenant

Consultez la liste des vins et chansons du Vindredi groovy du 5 septembre 2025 au Québec maintenant:

Ce vendredi, ce sont les chansons de «crooner» qui sont mises de l'avant, avec la sommelière Coritha Pierre et la chorniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.

Liste des vins de la semaine proposés par Coritha Pierre:

Telmo Rodriguez Basa Rueda – 19,65 $ (Espagne, blanc)

Sa vivacité nous transporte immédiatement vers l’élégance et la spontanéité d’un jeune Frank Sinatra, encore au début de sa carrière. Léger, clair et cristallin!! Izadi Rioja Blanco – 22,30 $ (Espagne, blanc)

C’est un vin qui nous fait penser à Dean Martin : suave, sophistiqué, avec cette capacité unique à créer une atmosphère intime et chaleureuse Rhonéa Rasteau Tradition – 19,65 $ (France, Vallée du Rhône, rouge)

Le Rasteau, c’est un vin de caractère, qui sait rester élégant, mais qui impose sa présence avec conviction. Ce vin nous évoque Tony Bennett, avec son intensité et son timbre puissant qui résonne profondément dans la salle. Brancaia N°2 – 32,50 $ (Italie, Toscane, rouge)

Le Brancaia N°2 n’est pas seulement un vin, c’est une expérience, une conclusion majestueuse qui nous rappelle pourquoi on aime à la fois le vin… et les crooners! C’est la grandeur de Nat King Cole, cette voix pleine, veloutée et inoubliable qui clôt la soirée dans un moment de grâce.

Liste de chansons:

Frank Sinatra – Come Fly With Me

Frank Sinatra – I’ve Got You Under My Skin (1956)

Dean Martin – Ain’t That a Kick in the Head

Sammy Davis Jr. – That Old Black Magic

Nat King Cole – L-O-V-E

Bobby Darin – Mack the Knife

Michael Bublé – Sway

Tom Jones – Fly to the Moon

Tony Bennett & Lady Gaga – The lady is a tramp

Matt Dusk & Florence K – Something Stupid

Jamie Cullum + Gregory Porter -Don’t let me be Misunderstood

Harry Connick Jr. - It Had to Be You (Big Band and Vocals)

Diana Krall – Let’s fall in love

Robbie Williams, Rupert Everett - They Can’t take that away from Me