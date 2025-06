Le Québec maintenant

Cette semaine au Vindredi groovy, on vous propose un spécial chansons originales v.s reprises. La sommelière Jessica Harnois vous propose quatre vins abordables et aux ambiances différentes.

Lisez les recommandations musiques et vins de l'équipe du Québec maintenant.

Les vins de la semaine:

1.Cru La Maqueline Bordeaux 2020 – Bordeaux, France

• Cépages : Merlot (85 %), Cabernet Sauvignon (10 %), Petit Verdot (5 %)

• Sucre résiduel : 2,6 g/L

• Provenance : Bordeaux, France

• Un bordeaux classique aux notes de fruits rouges et de moka. Élégant et onctueux, il offre un bel équilibre sur le fruit noir.

• Accords : Parfait avec des viandes rouges grillées ou des plats en sauce.

2. Parés Baltà Mas Petit Penedès 2021 – Catalogne, Espagne

• Cépages : Cabernet Sauvignon (58 %), Grenache (42 %)

• Sucre résiduel : 5,2 g/L

• Provenance : Penedès, Catalogne, Espagne

• Un rouge biologique et biodynamique, aux arômes de fruits noirs, de vanille et de cuir. Il séduit par ses tanins souples et sa finale persistante.

• Accords : Idéal avec un confit de canard ou des plats méditerranéens.

3. Complices de Loire Touraine Pointe d’Agrumes 2023 – Loire, France

• Cépage : Sauvignon Blanc (100 %)

• Sucre résiduel : 1,4 g/L

• Provenance : Touraine, Vallée de la Loire, France

• Un blanc sec et aromatique, révélant des notes d’agrumes et de fleurs blanches. Il incarne l’originalité du terroir ligérien avec finesse.

• Accords : Parfait avec des fruits de mer ou une salade de chèvre chaud.

4. Cave d’Azé Mâcon-Azé 2023 – Bourgogne, France

• Cépage : Chardonnay (100 %)

• Sucre résiduel : 1,8 g/L

• Provenance : Mâconnais, Bourgogne, France

• Un chardonnay sec aux notes de poire et de pomme verte, avec une acidité bien contrôlée. Il offre une belle minéralité et une rondeur à souhait.

• Accords : Excellent avec du porc, du poulet et du saumon.

Les chansons de la semaine:

1- Smooth criminal Michael Jackson

2- Smooth Criminal - Alien Ant Farm

3- Tue-moi, par Louis-Jean Cormier

4- Respect- Aretha Franklin

5- Respect - Otis Reading

6- Tainted Love Soft Cell

7- Tainted Love - Gloria Jones

8- Nothing Comparses 2 you - Sinead O’Connor

9- Mad World - Gary Jules

10- Mad World - Tears for fears - Tears for fear

11- Picture - Clément Jacques Marie-Mai

12- Girls just want to have fun - Robert Hazard

13- Girls just want to have fun - Cindy Lauper

14- Méo Penché - Noir Silence

15- Méo Penché - Les Jerolas

16 - Knocking on heavens’ door - Guns N Roses

17- Knocking heavens’ door - Bob dylan

18- L’aigle Noir - Marie Carmen

19- L’aigle Noir- Barbara

20- Il suffirait de presque rien - Serge Reggiani

21- Il suffirait de presque rien - Isabelle Boulay

22- Stand by me - Ben E King

23- Stand by me - John Lennon