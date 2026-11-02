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Branché sur le sport

Les nouveaux chandails des Canadiens font jaser

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 2 novembre 2026 21:20

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Les nouveaux chandails des Canadiens font jaser
Branché sur le sport / Cogeco Média

Écoutez la chronique Branché sur le sport de Paul-Christian Bergeron au micro de Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • La LNH dévoile les chandails Hometown Remix de ses équipes;
  • Pas sûr que Cole Caufiled aime le nouveau chandail des Canadiens;
  • Un - vieux - message de Kucherov nous rappelle à quel point il aime Martin St-Louis... et certains amateurs montréalaise s'excitent;
  • Combien d'argent Dylan Larkin perd-il par jour?
  • Un message d'Halloween des Sabres de Buffalo aux partisans de Kings.

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