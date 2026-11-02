Écoutez la chronique Branché sur le sport de Paul-Christian Bergeron au micro de Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- La LNH dévoile les chandails Hometown Remix de ses équipes;
- Pas sûr que Cole Caufiled aime le nouveau chandail des Canadiens;
- Un - vieux - message de Kucherov nous rappelle à quel point il aime Martin St-Louis... et certains amateurs montréalaise s'excitent;
- Combien d'argent Dylan Larkin perd-il par jour?
- Un message d'Halloween des Sabres de Buffalo aux partisans de Kings.