Le PLQ formera l'opposition officielle

Après avoir eu 18 sièges en 2022, le Parti libéral du Québec a plus que doublé sa mise, lundi soir. Le gouvernement n'est plus le même, mais le PLQ aura encore le statut d'opposition officielle.

Écoutez le discours du chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, au terme de l'élection provinciale de 2026.

Ayant parlé après Paul St-Pierre Plamondon, Charles Milliard s'est adressé à lui dans son discours.