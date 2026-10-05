Le PLQ formera l'opposition officielle

Après avoir eu 18 sièges en 2022, le Parti libéral du Québec a plus que doublé sa mise, lundi soir. Le gouvernement n'est plus le même, mais le PLQ aura encore le statut d'opposition officielle.
Écoutez le discours du chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, au terme de l'élection provinciale de 2026.
Ayant parlé après Paul St-Pierre Plamondon, Charles Milliard s'est adressé à lui dans son discours.
«Les Québécois ont élu une Assemblée nationale où aucun parti ne détient la majorité. Nous respectons le choix des électeurs. Pour gouverner, le Parti québécois devra obtenir des appuis au-delà de ses propres rangs. Ça lui donne une responsabilité particulière: écouter, discuter, chercher des solutions qui peuvent réunir une majorité à l'Assemblée nationale. On va prendre cette responsabilité au sérieux, nous aussi. On va examiner les propositions du gouvernement avec une question en tête: «Est-ce que ça améliore la vie des Québécois ou non?» Et si la réponse est oui, donc on sera disposés à travailler ensemble.»