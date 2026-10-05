La CAQ balayée

Un peu après 22 heures, la Coalition avenir Québec n'avait fait élire aucun(e) candidat(e) et personne n'était en tête dans les courses restantes. Le parti a été balayé de la carte électorale.

La première ministre du Québec désignée et sortante, Christine Fréchette, battue dans son comté de Trois-Rivières, a alors concédé la défaite.