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La CAQ balayée

«Comme chef, j'en assume l'entière responsabilité» -Christine Fréchette

par 98.5

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Entendu dans

Le choix du Québec 2026

le 5 octobre 2026 22:03

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jérôme Landry
Jérôme Landry

et autres

«Comme chef, j'en assume l'entière responsabilité» -Christine Fréchette
Christine Fréchette après la défaite de la CAQ, à Trois-Rivières. / PC/Jacques Boissinot

Un peu après 22 heures, la Coalition avenir Québec n'avait fait élire aucun(e) candidat(e) et personne n'était en tête dans les courses restantes. Le parti a été balayé de la carte électorale.

La première ministre du Québec désignée et sortante, Christine Fréchette, battue dans son comté de Trois-Rivières, a alors concédé la défaite.

«Les Québécois ont parlé, puis leur choix est clair. Puis, je le respecte. Le résultat n'est clairement pas celui qu'on espérait. Puis, comme chef, j'en assume l'entière responsabilité. Pas nos candidats, pas nos militants, pas nos bénévoles: moi. Ce soir, les Québécois ont choisi de confier à Paul St-Pierre Plamondon et au Parti québécois la responsabilité de gouverner le Québec. Il y a quelques minutes, j'ai téléphoné à Monsieur St-Pierre Plamondon. Je l'ai félicité pour sa victoire en mon nom et au nom de notre formation politique», a dit Christine Fréchette.

Christine Fréchette

«Diriger le Québec, c'est le plus grand honneur qui m'a été confié. C'est aussi une énorme responsabilité et je veillerai avec lui à une transition ordonnée, complète et respectueuse. Jusqu'à l'assermentation du prochain Conseil des ministres, notre gouvernement continuera d'exercer ses responsabilités avec rigueur au service des Québécois. Je tiens également à saluer Ruba, Charles et Éric. Vous avez mené cette campagne-là avec détermination et avec conviction», a-t-elle ajouté.

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