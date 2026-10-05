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Élections 2026

Éric Duhaime fera son entrée à l'Assemblée nationale

par 98.5

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Entendu dans

Le choix du Québec 2026

le 5 octobre 2026 20:50

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jérôme Landry
Jérôme Landry

et autres

Éric Duhaime fera son entrée à l'Assemblée nationale
Éric Duhaime après avoir voté en matinée. / PC/Karoline Boucher

Le Parti conservateur du Québec a réussi sa percée historique avec l'élection de son chef, Éric Duhaime, dans la circonscription de Bellechasse.

Écoutez Philippe Cantin et toute son équipe électorale sur l'ensemble du réseau Cogeco Média avec Le choix du Québec.

Les sujets discutés

  • Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), est élu dans Bellechasse, marquant une percée historique de son parti qui vise au moins 12 députés pour obtenir le statut de groupe parlementaire;
  • Le Parti québécois (PQ), dirigé par Paul St-Pierre Plamondon, est projeté par Radio-Canada comme formant le prochain gouvernement;
  • Le ministre Donald Martel est battu dans son comté.

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