Un discours rassembleur à ses adversaires

Quatre ans après avoir été élu avec seulement deux de ses collègues, Paul St-Pierre Plamondon a été élu premier ministre du Québec, lundi, à la tête d'un gouvernement minoritaire.

Écoutez le discours du nouveau premier ministre du Québec Paul St-Pierre Plamondon, au terme de l'élection générale de 2026.

Le nouveau premier ministre a tenu la main à ses adversaires et il a noté qu'il sera le chef de tous les Québécois.