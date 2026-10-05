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Un discours rassembleur à ses adversaires

«Je pense qu'on a redonné le goût de l'avenir et le goût du Québec» -PSPP

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Le choix du Québec 2026

le 5 octobre 2026 23:37

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jérôme Landry
Jérôme Landry

et autres

«Je pense qu'on a redonné le goût de l'avenir et le goût du Québec» -PSPP
Paul St-Pierre Plamondon est le nouveau premier ministre du Québec. / PC/Graham Hughes

Quatre ans après avoir été élu avec seulement deux de ses collègues, Paul St-Pierre Plamondon a été élu premier ministre du Québec, lundi, à la tête d'un gouvernement minoritaire.

Écoutez le discours du nouveau premier ministre du Québec Paul St-Pierre Plamondon, au terme de l'élection générale de 2026.

Le nouveau premier ministre a tenu la main à ses adversaires et il a noté qu'il sera le chef de tous les Québécois.

«Je suis fier d'être Québécois. Ce qui me rend le plus fier au terme de cette extraordinaire campagne que nous avons menée, c'est d'avoir... Je pense qu'on a redonné le goût de l'avenir et le goût du Québec à des centaines de milliers de Québécois qui avaient cessé d'y croire.»

Paul St-Pierre Plamondon

«J'ai vu des gens qui, malgré toutes les raisons du monde qu'on a pu leur servir pour les convaincre de céder à la peur...  des gens qui ont plutôt choisi l'espoir et le changement. J'ai vu des Québécoises et des Québécois qui ont fait le choix de croire en eux. J'ai vu des gens qui ont fait le choix de se faire confiance. Si ce soir, notre campagne se termine, il y a un nouveau cycle politique qui s'amorce. Il y a un nouveau chapitre de notre histoire qui s'ouvre pour notre nation».

Le PQ obtient 59 sièges, devant le Parti libéral (40), le Parti conservateur (19) et Québec solidaire (9), tandis que la Coalition avenir Québec n’obtient aucun siège.

Paul St-Pierre Plamondon promet une gouvernance ouverte, la collaboration avec les autres partis lors de la mise à jour économique à l’automne, des mesures contre l’itinérance, et réaffirme l’objectif de souveraineté du Québec, tout en soulignant l’importance de la démocratie et de la confiance envers le gouvernement.

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