 Aller au contenu
Élections 2026

Lutte à cinq partis: «C'est exceptionnel ce que l'on vit» -Agnès Maltais

par 98.5

0:00
13:50

Entendu dans

Le choix du Québec 2026

le 5 octobre 2026 19:53

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jérôme Landry
Jérôme Landry

et autres

Lutte à cinq partis: «C'est exceptionnel ce que l'on vit» -Agnès Maltais
Le choix du Québec 2026 / Cogeco Média

On poursuit le tour du Québec à quelques minutes de la fermeture des bureaux de scrutin.

Écoutez Philippe Cantin et toute son équipe électorale sur l'ensemble du réseau Cogeco Média avec Le choix du Québec.

Les sujets discutés

  • On rejoint notre chef du bureau à l'Assemblée nationale, Louis Lacroix;
  • L'ex-ministre Agnès Maltais discute des enjeux pour le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon;
  • La montée du Parti conservateur, la fragmentation politique (cinq partis), et les défis liés à la formation d’alliances à l’Assemblée nationale.

Vous aimerez aussi

Éric Duhaime fera son entrée à l'Assemblée nationale
Le choix du Québec 2026
Éric Duhaime fera son entrée à l'Assemblée nationale
0:00
17:25
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le choix du Québec 2026

Voir tout
Éric Duhaime fera son entrée à l'Assemblée nationale
Rattrapage
Élections 2026
Éric Duhaime fera son entrée à l'Assemblée nationale
Une soirée difficile à venir pour Québec solidaire?
Rattrapage
Élections 2026
Une soirée difficile à venir pour Québec solidaire?
Vague de fond conservatrice ou prime à l'urne pour le PLQ?
Rattrapage
Élections 2026
Vague de fond conservatrice ou prime à l'urne pour le PLQ?