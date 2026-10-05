Élections 2026

On poursuit le tour du Québec à quelques minutes de la fermeture des bureaux de scrutin.
Écoutez Philippe Cantin et toute son équipe électorale sur l'ensemble du réseau Cogeco Média avec Le choix du Québec.
Les sujets discutés
- On rejoint notre chef du bureau à l'Assemblée nationale, Louis Lacroix;
- L'ex-ministre Agnès Maltais discute des enjeux pour le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon;
- La montée du Parti conservateur, la fragmentation politique (cinq partis), et les défis liés à la formation d’alliances à l’Assemblée nationale.