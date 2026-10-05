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Élections 2026

Une soirée difficile à venir pour Québec solidaire?

par 98.5

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Entendu dans

Le choix du Québec 2026

le 5 octobre 2026 19:25

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jérôme Landry
Jérôme Landry

et autres

Une soirée difficile à venir pour Québec solidaire?
Le choix du Québec 2026 / Cogeco Média

La soirée électorale se poursuit dans toutes les régions du Québec sur le réseau Cogeco Média avec l'émission Le choix du Québec.

Écoutez Philippe Cantin et toute son équipe électorale sur l'ensemble du réseau Cogeco Média.

Les sujets discutés

  • Philippe Bonneville en direct du Centre des congrès de Trois-Rivières où la Coalition avenir Québec (CAQ), menée par Christine Fréchette, risque une soirée difficile.
  • On évoque les luttes serrées entre le Parti québécois et les conservateurs en Mauricie et dans le Centre-du-Québec;
  • Le président du Parti libéral du Québec espère reconquérir des circonscriptions à Montréal, Laval et l’Estrie;
  • Mathieu Boivin analyse la situation précaire de Québec solidaire, dont plusieurs députés sont en danger, malgré une campagne remarquée de Ruban Ghazal et une forte présence sur les réseaux sociaux.

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