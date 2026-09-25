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Boys club

L'épreuve du temps et le tri naturel des amitiés solides

par 98.5

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 25 septembre 2026 12:16

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Jonathan Roberge
Jonathan Roberge

et autres

L'épreuve du temps et le tri naturel des amitiés solides
Le Boys club avec Catherine Brisson / Cogeco Média

Pour Aristote, l'amitié est un bien indispensable à la vie et le ciment de toute communauté humaine.

Le philosophe grec distingue trois formes d'amitié: par intérêt, par plaisir et par la vertu. 

Sentez-vous qu'au fil du temps et des épreuves, votre cercle amical se restreint naturellement?

Avec les responsabilités familiales et des horaires atypiques, entretenir ces liens demande des efforts. 

Pour surmonter les épreuves de la vie, est-ce que l'amitié a une importance fondamentale?

Écoutez l'humoriste et auteur Jonathan Roberge et le journaliste sportif Meeker Guerrier, à L'instinct Marie-Eve vendredi. 

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