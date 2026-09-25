Pour Aristote, l'amitié est un bien indispensable à la vie et le ciment de toute communauté humaine.

Le philosophe grec distingue trois formes d'amitié: par intérêt, par plaisir et par la vertu.

Sentez-vous qu'au fil du temps et des épreuves, votre cercle amical se restreint naturellement?

Avec les responsabilités familiales et des horaires atypiques, entretenir ces liens demande des efforts.

Pour surmonter les épreuves de la vie, est-ce que l'amitié a une importance fondamentale?

Écoutez l'humoriste et auteur Jonathan Roberge et le journaliste sportif Meeker Guerrier, à L'instinct Marie-Eve vendredi.