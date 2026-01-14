Le premier ministre démissionne

Il n'y a pas que les citoyens qui ont été étonnés de la démission du premier ministre François Legault. Le ministre Bernard Drainville également.
Écoutez le ministre de l'Environnement Bernard Drainville commenter la démission du premier ministre François Legault au micro de Paul-Raphael Charron.
Les déclarations de Bernard Drainville:
- «J'étais complètement renversé... On était tous convaincu qu'il restait. J'ai appris l'existence du point de presse en même temps que vous»;
- «Dans le temps des Fêtes, les gens qui m'en parlaient, je disais: il reste. C'est avec lui qu'on va faire la prochaine élection»;
- «Je trouve ça difficile. Je ne sais pas si je serais revenu (en politique) avec quelqu'un d'autre que François Legault comme premier ministre»;
- «C'est comme si on perdait notre père de famille. Je ne trouve pas ça drôle»;
- Drainville, candidat à la succession de Legault? «Je ne veux pas aller là aujourd'hui».