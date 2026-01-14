 Aller au contenu
Politique provinciale
Le premier ministre démissionne

Démission de Legault: «J'étais complètement renversé» -Bernard Drainville

par FM93

0:00
6:53

Entendu dans

Paul Raphaël et Pascale Picard

le 14 janvier 2026 16:25

Avec

Paul-Raphaël Charron
Paul-Raphaël Charron
Démission de Legault: «J'étais complètement renversé» -Bernard Drainville
Le ministre Bernard Drainville. / PC/Jacques Boissinot.

Il n'y a pas que les citoyens qui ont été étonnés de la démission du premier ministre François Legault. Le ministre Bernard Drainville également.

Écoutez le ministre de l'Environnement Bernard Drainville commenter la démission du premier ministre François Legault au micro de Paul-Raphael Charron.

Les déclarations de Bernard Drainville:

  • «J'étais complètement renversé...  On était tous convaincu qu'il restait. J'ai appris l'existence du point de presse en même temps que vous»;
  • «Dans le temps des Fêtes, les gens qui m'en parlaient, je disais: il reste. C'est avec lui qu'on va faire la prochaine élection»;
  • «Je trouve ça difficile. Je ne sais pas si je serais revenu (en politique) avec quelqu'un d'autre que François Legault comme premier ministre»;
  • «C'est comme si on perdait notre père de famille. Je ne trouve pas ça drôle»;
  • Drainville, candidat à la succession de Legault? «Je ne veux pas aller là aujourd'hui».

Vous aimerez aussi

«Ça prend de la sagesse puis du courage pour démissionner avant le rendez-vous»
Radio textos
«Ça prend de la sagesse puis du courage pour démissionner avant le rendez-vous»
0:00
28:34
Sondages et intentions de vote très bas : «Je n'ai jamais vu ça!»
La commission
Sondages et intentions de vote très bas : «Je n'ai jamais vu ça!»
0:00
10:47

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Paul Raphaël et Pascale Picard

Voir tout