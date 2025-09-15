 Aller au contenu
Tournoi de golf des Canadiens: «L'objectif, c'est d'aller en séries»

par FM93

0:00
16:40

Entendu dans

Trudeau-Landry

le 15 septembre 2025 15:04

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Jérôme Landry
Jérôme Landry

et autres

Tournoi de golf des Canadiens: «L'objectif, c'est d'aller en séries»
Martin McGuire / Cogeco Média

Le traditionnel tournoi de golf des Canadiens, qui donne en quelque sorte le coup d'envoi à la saison de hockey, avait lieu lundi au Club Laval-sur-le-Lac.

Les joueurs et membres de la direction ont notamment fait part de leurs attentes.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens de Cogeco, faire le point avec l'équipe Trudeau-Landry.

«Je pense que l'objectif, c'est d'aller en séries parce qu'à quelque part dans la conversation, entre autres avec Kent Hughes, il a dit: "On est comme les joueurs, on est dans cette business-là pour aller en séries puis gagner la coupe. Maintenant, si on ratait les séries cette année, est-ce que ce serait quelque chose d'épouvantable? Est-ce que ce serait une rechute et tout? Non, mais c'est sûr que cette équipe-là veut aller en séries.»

Martin McGuire

