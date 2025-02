Le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis a mené à plusieurs bouleversements depuis son assermentation en janvier et il semble que la peine de mort fasse un retour sous cette administration.

Après une sortie en règle contre la décision de la Commission scolaire de Montréal de garder les écoles ouvertes malgré une tempête de neige historique, soulignant les risques pour la sécurité des élèves et des enseignants, l'animatrice Geneviève Pettersen accueille Valérie Beaudoin, chroniqueuse politique américaine, pour parler des nouvelles politiques américaines.

«Donald Trump veut qu'il y ait plus d'exécutions, que ce soit élargi aussi. Ça fait écho au projet 2025 de la Heritage Foundation, un groupe ultraconservateur à Washington», note l'analyste politique.

«À la page 554, on lit que toutes les personnes dans le couloir de la mort - celles qui sont en attente, qui ont des appels et tout ça -, on devrait tous les exécuter en masse en disant, on règle ça, c'est terminé, on repart à zéro. Et on veut aussi avoir une expansion de la peine de mort pour les trafiquants de drogue, le trafic humain et d'autres crimes.

«Par contre, il y a une décision de la Cour suprême qui avait dit il y a quelques années que la peine de mort, c'est pour des gens qui sont reconnus coupables de meurtre. On ne peut pas élargir ça à peu près tous les crimes de la planète.»