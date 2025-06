Les oeuvres générées par l'intelligence artificielle sont de plus en plus présentes dans notre quotidien, si bien qu'il est de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux.

Plusieurs intervenants en viennent à dire qu'il est temps de faire quelque chose à ce sujet, mais quoi?

Écoutez l'autrice Rébecca Déraspe et l'experte en intelligence artificielle, Chloé-Anne Touma, aborder le sujet à l'émission de Geneviève Pettersen.

On traite ainsi de l'intégration de l'intelligence artificielle dans la création artistique et ses implications éthiques.

On aborde également le potentiel de l'IA pour réduire les coûts de production, tout en reconnaissant les défis et désavantages pour les techniciens et autres professionnels du secteur artistique.