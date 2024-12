Le parcours du Canada à la Copa

«Le vent de fraîcheur apporté par Jesse Marsch nous a fait du bien. Sa franchise envers nous, et son style de jeu, nous correspondent bien. On a joué un style qui est beaucoup basé sur nos sprints, dans la profondeur, très direct, très physique aussi. Et on a vu les résultats cet été. Même si on jouait contre des grosses puissances, on a été capable de bien performer puis de gagner certains matchs.»