Spécial Halloween!

Le tandem père-fils Jason et William Fillion, alias Will the dank et Jayzzy TV, explorent des lieux hantés et partagent leurs fascinantes découvertes à leur communauté constituée de plus de 180 000 abonnées sur TikTok.

Écoutez-les partager leur passion pour le paranormal et présenter les équipements requis pour communiquer avec les esprits, au micro de Geneviève Pettersen.