Trucs de psy: guide pratique pour s’aimer soi-même

«À la base, être en contact avec soi-même, ce n’est pas facile. On est là au quotidien, on est sur le pilote automatique. Donc, déjà, ce n’est pas facile, et en plus, souvent, ça fait peur, on n'a pas le goût d'y aller, c'est inconfortable. Alors c'est un combat parce que ça prend beaucoup de travail. Et ce guide, c'est un peu comment on peut apprivoiser ce monde intérieur. Parce que oui, c'est un apprivoisement.»