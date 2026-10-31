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Le hockey des Canadiens

Penguins 1 - Canadiens 2 (1e période)

par 98.5 | Modifié le 31 octobre 2026 à 19:25

Penguins 1 - Canadiens 2 (1e période)
Phillip Danault et Jake Evans lors du match du 27 octobre face aux Stars de Dallas. / AP Photo/Tony Gutierrez

Les Canadiens (8-3-2) sont de retour au Centre Bell samedi soir après un voyage où ils ont signé quatre victoires à l'étranger. Ils affronteront les Penguins de Pittsburgh (5-6-2) qui sont à la recherche d'une sixième victoire cette saison. 

Le Tricolore tentera donc de prendre sa revanche après une défaite de 6 à 5 en prolongation lors de sa dernière rencontre face à l'équipe de Sidney Crosby le 3 octobre dernier.

Après une pause d'un match et malgré une bonne performance de Jakub Dobes, Jacob Fowler sera le gardien partant pour les Canadiens et fera face à Sergei Murashov pour les Penguins.

Owen Beck sera réintégré à l'alignement. Il prendra la place de Kirby Dach qui doit rater le match de ce soir en raison d'un virus.

Le capitaine Nick Suzuki était présent à l'entraînement matinal, mais il sera absent des matchs pendant encore une semaine. De son côté, Mike Matheson ne fera pas non plus partie de l'alignement de ce samedi. Blessé au bas du corps mardi face aux Stars, il restera sur le banc pendant deux semaines.

Les Penguins trônent à la sixième place de la division Métropolitaine. Échangé aux Penguins au cours de l'été, ce sera aussi le premier passage du Québécois Hendrix Lapierre sur la glace des Canadiens cette saison.

Écoutez le match entre les Penguins et les Canadiens au Centre Bell, samedi dès 19h avec Martin McGuire et Dany Dubé sur les plateformes de Cogeco Média.

Déroulement de la rencontre 

Première période

Dès les premières secondes du match, les Penguins attaquent et Tommy Novak profite d'un revirement en zone défensive pour décocher un bon tir sur Jacob Fowler, mais il frappe le poteau de plein fouet.

Engouffré dans sa zone, le CH finit par écoper d'une première pénalité. À 18:39, Noah Dobson est chassé pour avoir fait trébucher Egor Chinakhov.

L'attaque massive des Pens ne perd pas de temps pour capitaliser sur cet avantage numérique. À 17:53, Erik Karlsson décoche un boulet de la ligne bleue qui trompe la vigilance de Jacob Fowler. Pittsburgh prend les devants.

But! Le Tricolore se resaisit et riposte par l'entremise d'Oliver Kapanen qui crée l'égalité avec son premier de la saison, à 17:19.

But! Josh Anderson soutire la rondelle en zone offensive et décoche un tir précis qui bat Sergei Murashov, à 16:55. Le CH prend les devants dans le match grâce à deux buts rapides.

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