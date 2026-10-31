Le hockey des Canadiens

Les Canadiens (8-3-2) sont de retour au Centre Bell samedi soir après un voyage où ils ont signé quatre victoires à l'étranger. Ils affronteront les Penguins de Pittsburgh (5-6-2) qui sont à la recherche d'une sixième victoire cette saison.

Le Tricolore tentera donc de prendre sa revanche après une défaite de 6 à 5 en prolongation lors de sa dernière rencontre face à l'équipe de Sidney Crosby le 3 octobre dernier.

Après une pause d'un match et malgré une bonne performance de Jakub Dobes, Jacob Fowler sera le gardien partant pour les Canadiens et fera face à Sergei Murashov pour les Penguins.

Owen Beck sera réintégré à l'alignement. Il prendra la place de Kirby Dach qui doit rater le match de ce soir en raison d'un virus.

Le capitaine Nick Suzuki était présent à l'entraînement matinal, mais il sera absent des matchs pendant encore une semaine. De son côté, Mike Matheson ne fera pas non plus partie de l'alignement de ce samedi. Blessé au bas du corps mardi face aux Stars, il restera sur le banc pendant deux semaines.

Les Penguins trônent à la sixième place de la division Métropolitaine. Échangé aux Penguins au cours de l'été, ce sera aussi le premier passage du Québécois Hendrix Lapierre sur la glace des Canadiens cette saison.