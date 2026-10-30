Vives réactions à travers le Québec

La nomination de Jacinthe-Eve Arel à titre de directrice de cabinet du ministère délégué à l'Efficacité gouvernementale, dans le gouvernement du Parti québécois, fait réagir à travers le Québec.
La commentatrice et analyse politique est perçue par ses détracteurs comme idéologiquement proche de la droite américaine et du mouvement trumpiste.
La présidente de la FTQ dit avoir hâte que le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon s'explique.
Le chroniqueur politique Mathieu Boivin, lui, se demande même si le premier ministre a réellement donné son aval à cette nomination. Il estime par ailleurs que des sources lui disent que le règne de Mme Arel pourrait être de courte durée.
Dans son tour d'horizon de l'actualité, tôt vendredi matin, Patrick Lagacé a rappelé quelques prises de position passées de Jacinthe-Eve Arel tout en soulignant qu'elle n'avait sûrement pas fermé son compte X pour rien.