Vives réactions à travers le Québec

La nomination de Jacinthe-Eve Arel à titre de directrice de cabinet du ministère délégué à l'Efficacité gouvernementale, dans le gouvernement du Parti québécois, fait réagir à travers le Québec.

La commentatrice et analyse politique est perçue par ses détracteurs comme idéologiquement proche de la droite américaine et du mouvement trumpiste.

La présidente de la FTQ dit avoir hâte que le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon s'explique.