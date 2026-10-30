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Vives réactions à travers le Québec

Nomination de Jacinthe-Eve Arel au PQ: une onde de choc

par Cogeco Média | Modifié le 30 octobre 2026 à 10:22

Nomination de Jacinthe-Eve Arel au PQ: une onde de choc
Jacinthe-Eve Arel / Photo fournie

La nomination de Jacinthe-Eve Arel à titre de directrice de cabinet du ministère délégué à l'Efficacité gouvernementale, dans le gouvernement du Parti québécois, fait réagir à travers le Québec.

La commentatrice et analyse politique est perçue par ses détracteurs comme idéologiquement proche de la droite américaine et du mouvement trumpiste. 

La présidente de la FTQ dit avoir hâte que le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon s'explique.

À écouter

Jacinthe-Eve Arel au PQ: «Ça me fait peur» - Magali Picard

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
0:00
8:50

Le chroniqueur politique Mathieu Boivin, lui, se demande même si le premier ministre a réellement donné son aval à cette nomination. Il estime par ailleurs que des sources lui disent que le règne de Mme Arel pourrait être de courte durée.

À écouter

Arel au PQ: «Les conservateurs prédisent que ça ne durera pas très longtemps»

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mathieu Boivin
Mathieu Boivin
0:00
11:12

Dans son tour d'horizon de l'actualité, tôt vendredi matin, Patrick Lagacé a rappelé quelques prises de position passées de Jacinthe-Eve Arel tout en soulignant qu'elle n'avait sûrement pas fermé son compte X pour rien.

À écouter

«Jacinthe-Eve Arel a frayé avec tout ce qu'il y a de conspis québécois»

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
0:00
19:21

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