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Nouveau départ pour Dobes

Les Sharks et Macklin Celebrini visitent les Canadiens

par Cogeco Sports | Modifié le 20 octobre 2026 à 15:18

Les Sharks et Macklin Celebrini visitent les Canadiens
En recherche de stabilité et de victoire en temps réglementaire, le CH reçoit ce soir la visite des Sharks de San Jose qui ont subi une défaite de 3 à 1 contre les Maple Leafs lundi soir. / Christinne Muschi/ La Presse Canadienne

Les Canadiens (4-3-1) de Montréal poursuivent leur début de saison, mardi soir, en accueillant les Sharks (4-4-1) de San Jose.

Pour l'occasion, l'entraîneur-chef du Tricolore Martin St-Louis offre une nouvelle chance au gardien Jakub Dobes de se faire valoir. 

Des ajustements sont également apportés à la ligne bleue.

Le défenseur recrue Adam Engström intègre la formation, en remplacement de David Reinbacher. 

Le Tricolore devra se méfier des jeunes Sharks et de leur capitaine Macklin Celebrini, plus jeune capitaine de la LNH cette saison. 

Soyez à l'écoute dès 18 h 30 pour le déroulement complet de l'avant-match, avec Martin McGuire et Dany Dubé, sur les plateformes de Cogeco Média.

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