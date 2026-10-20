Nouveau départ pour Dobes

Les Canadiens (4-3-1) de Montréal poursuivent leur début de saison, mardi soir, en accueillant les Sharks (4-4-1) de San Jose.

Pour l'occasion, l'entraîneur-chef du Tricolore Martin St-Louis offre une nouvelle chance au gardien Jakub Dobes de se faire valoir.

Des ajustements sont également apportés à la ligne bleue.

Le défenseur recrue Adam Engström intègre la formation, en remplacement de David Reinbacher.

Le Tricolore devra se méfier des jeunes Sharks et de leur capitaine Macklin Celebrini, plus jeune capitaine de la LNH cette saison.

Soyez à l'écoute dès 18 h 30 pour le déroulement complet de l'avant-match, avec Martin McGuire et Dany Dubé, sur les plateformes de Cogeco Média.