Guerre auto-vélo

À la suite du décès tragique du jeune Alex Côté, 11 ans, frappé par une voiture l'été dernier à Beauport, ses parents ont souhaité organiser une cérémonie pour installer un vélo fantôme en sa mémoire.
L'événement, annoncé sur les réseaux sociaux, a déclenché une vague d'hostilité et de haine en ligne envers les parents.
Face à ces attaques haineuses, la famille a dû se résoudre à reporter la cérémonie.
Écoutez Patrick Lagacé faire le point sur le climat de violence numérique qui entoure le partage de la route, vendredi, dans son tour d'horizon.
Le maire de Québec, Bruno Marchand, a fait l'objet d'insultes de la part d'un automobiliste, alors qu'il était en point de presse pour dévoiler une nouvelle piste cyclable, dans le but d'offrir des aménagements plus sécuritaires aux cyclistes, dans la foulée du décès d'Alex Côté.
Écoutez le journaliste Philip Rodrigue-Comeau, qui était présent à l'événement, faire le point au micro du FM93.
Lors de ce même point de presse, le maire Bruno Marchand a défendu ses choix d'aménagement urbain et dénoncé le climat d'agressivité entourant le débat sur la sécurité routière et la cohabitation entre usagers de la route.
Écoutez Philippe Couture et Sylvain Bouchard se positionner face aux politiques du maire marchand concernant la cohabitation voiture-vélo.