Guerre auto-vélo

À la suite du décès tragique du jeune Alex Côté, 11 ans, frappé par une voiture l'été dernier à Beauport, ses parents ont souhaité organiser une cérémonie pour installer un vélo fantôme en sa mémoire.

L'événement, annoncé sur les réseaux sociaux, a déclenché une vague d'hostilité et de haine en ligne envers les parents.

Face à ces attaques haineuses, la famille a dû se résoudre à reporter la cérémonie.

Écoutez Patrick Lagacé faire le point sur le climat de violence numérique qui entoure le partage de la route, vendredi, dans son tour d'horizon.