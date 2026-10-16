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Guerre auto-vélo

Quand le débat sur le partage de la route vire à la haine

par 98.5 | Modifié le 16 octobre 2026 à 14:12

Quand le débat sur le partage de la route vire à la haine
À la suite du décès tragique du jeune Alex Côté, 11 ans, frappé par une voiture l'été dernier à Beauport, ses parents ont souhaité organiser une cérémonie pour installer un vélo fantôme en sa mémoire. / Graham Hughes / La Presse canadienne

À la suite du décès tragique du jeune Alex Côté, 11 ans, frappé par une voiture l'été dernier à Beauport, ses parents ont souhaité organiser une cérémonie pour installer un vélo fantôme en sa mémoire.

L'événement, annoncé sur les réseaux sociaux, a déclenché une vague d'hostilité et de haine en ligne envers les parents.

Face à ces attaques haineuses, la famille a dû se résoudre à reporter la cérémonie.

Écoutez Patrick Lagacé faire le point sur le climat de violence numérique qui entoure le partage de la route, vendredi, dans son tour d'horizon.

À écouter

Guerre auto-vélo à Beauport: «C'est un cas troublant» -Patrick Lagacé

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
0:00
18:31

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a fait l'objet d'insultes de la part d'un automobiliste, alors qu'il était en point de presse pour dévoiler une nouvelle piste cyclable, dans le but d'offrir des aménagements plus sécuritaires aux cyclistes, dans la foulée du décès d'Alex Côté.

Écoutez le journaliste Philip Rodrigue-Comeau, qui était présent à l'événement, faire le point au micro du FM93.

À écouter

«Va ch*** Marchand!»: le maire invectivé en pleine conférence de presse

Avec

Pierre Blais
Pierre Blais
Jérôme Landry
Jérôme Landry

et autres

0:00
15:05

Lors de ce même point de presse, le maire Bruno Marchand a défendu ses choix d'aménagement urbain et dénoncé le climat d'agressivité entourant le débat sur la sécurité routière et la cohabitation entre usagers de la route.

Écoutez Philippe Couture et Sylvain Bouchard se positionner face aux politiques du maire marchand concernant la cohabitation voiture-vélo.

À écouter

Haine envers les vélos: Bruno Marchand et Sylvain n'ont pas la même explication

Avec

Sylvain Bouchard
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Philippe Couture
Philippe Couture
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13:21

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