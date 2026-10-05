La CAQ balayée, percée historique du PCQ

La population du Québec a rendu son verdict. Le Parti québécois formera le prochain gouvernement, mais il sera minoritaire.

Paul St-Pierre Plamondon devient le nouveau premier ministre du Québec en raison d’une députation de 59 sièges, mais aussi avec un taux d’appui de 28 %.

Le Parti libéral du Québec formera l’opposition officielle, mais avec une députation de 40 député(e)s, soit plus du double de ce qu’il avait à la dissolution de l’Assemblée nationale.

Le Parti conservateur du Québec d’Éric Duhaime fait une percée historique avec plus de 20 % des intentions de vote pas moins de 19 sièges.

Québec solidaire a vu sa députation baisser quelque peu, de 11 à 9 député(e)s, mais le parti de gauche a sauvé les meubles avec ses 12 % de vote, ce qui n'est pas le cas pour la première ministre sortante Christine Fréchette qui a vu la Coalition avenir Québec balayée de la carte en dépit d'un taux d'appui supérieur (plus de 13 %) à celui de Québec solidaire.

Le déroulement de la soirée électorale

Dès la fermeture des bureaux de scrutin, à 20h, le Parti québécois a pris les devants dans la colonne des candidats élus et en avance.

Le député sortant des îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, a été le premier élu de la soirée, dans son cas, pour un troisième mandat.

Duhaime élu

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, fera son entrée à l'Assemblée nationale. Il a été élu dans le comté de Bellechase. Maïté Blanchette Vézina, qui avait déserté la CAQ pour le PCQ, a elle aussi été élue sous cette bannière, dans Rimouski.

Le PQ formera le gouvernement

Un peu après 20h35, Radio-Canada a annoncé que si la tendance se maintenait, le prochain gouvernement serait celui du Parti québécois, sans toutefois prédire s'il serait majoritaire ou minoritaire.

Ruha Ghazal réélue, Charles Milliard élu

La co-porte-parole de Québec solidaire Ruba Ghazal est réélue dans Mercier. Pour sa part, le chef du Parti libéral du Québec, Charles Millard, a été élu das Orford et il fera son entrée à l'Assemblée Nationale.

Bernard Drainville battu

Le ministre sortant de la CAQ, Bernard Drainville, est battu dans Lévis par Karine Laflamme, du Parti conservateur.

Le PQ minoritaire

Tout de suite après le coup de 22 heures, Radio-Canada a prédit que si la tendance se maintenait, le Parti québécois allait former un gouvernement minoritaire. Et la première ministre désignée et sortante, Christine Fréchette, est venue concéder la défaite.