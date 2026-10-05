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Élections

Une vague conservatrice balaye la région de Québec

par Jacques Martin | Modifié le 5 octobre 2026 à 21:08

Une vague conservatrice balaye la région de Québec
Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, fera son entrée à l’Assemblée nationale. / Presse canadienne

C'est une véritable vague conservatrice qui déferle sur la grande région de Québec : les troupes d'Éric Duhaime sont en avance dans la grande majorité des circonscriptions de la région. 

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, fera son entrée à l’Assemblée nationale, étant élu dans la circonscription de Bellechasse, dans Chaudière-Appalaches. C’est la quatrième fois que M. Duhaime tentait de se faire élire. 

À Lévis, le candidat déchu à la chefferie de la CAQ, Bernard Drainville, a été défait par la candidate conservatrice Karine Laflamme. 

Pour sa part, la députée sortante de Rimouski, Maïté Blanchette-Vézina, remporte l’élection dans La Peltrie, en banlieue nord-ouest de Québec, pour le Parti conservateur. Ancienne ministre de la CAQ, elle s’était jointe aux troupes d’Éric Duhaime en mars dernier. 

À 20h30, PCQ est également en avance dans plusieurs comtés des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. 

D'autres détails à venir.

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