 Aller au contenu
Soirée électorale

Émission spéciale dès 18h30 | Le choix du Québec 2026

par Cogeco Média | Modifié le 3 octobre 2026 à 16:39

Émission spéciale dès 18h30 | Le choix du Québec 2026
Philippe Cantin, Nathalie Normandeau et Jérôme Landry animerons l'émission spéciale «Le choix du Québec 2026» le 5 octobre dès 18h30. / Cogeco Média

Dès 18h30, le 5 octobre, Cogeco Média passe en mode élections et présentera l'émission spéciale Le choix du Québec 2026 sur l'ensemble de ses stations parlées.

Les auditeurs retrouveront une couverture complète de la soirée électorale, animée par Philippe Cantin, Nathalie Normandeau et Jérôme Landry.

En studio, nos analystes décortiqueront les résultats, les tendances et les enjeux au fur et à mesure de la soirée.

La force de frappe de Cogeco Média et de Cogeco Nouvelles sera déployée dans toutes les régions de la province afin de couvrir les rassemblements des partis politiques et les enjeux locaux.

Grâce à cette présence sur le terrain, l'émission promet des résultats en temps réel, des réactions à chaud et des analyses instantanées tout au long de la soirée.

Vous aimerez aussi

Élections: «Ça va être très, très serré» -Philippe Cantin
Signé Lévesque
Élections: «Ça va être très, très serré» -Philippe Cantin
0:00
7:26
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.