Dès 18h30, le 5 octobre, Cogeco Média passe en mode élections et présentera l'émission spéciale Le choix du Québec 2026 sur l'ensemble de ses stations parlées.

Les auditeurs retrouveront une couverture complète de la soirée électorale, animée par Philippe Cantin, Nathalie Normandeau et Jérôme Landry.

En studio, nos analystes décortiqueront les résultats, les tendances et les enjeux au fur et à mesure de la soirée.



La force de frappe de Cogeco Média et de Cogeco Nouvelles sera déployée dans toutes les régions de la province afin de couvrir les rassemblements des partis politiques et les enjeux locaux.

Grâce à cette présence sur le terrain, l'émission promet des résultats en temps réel, des réactions à chaud et des analyses instantanées tout au long de la soirée.