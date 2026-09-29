Début de saison à Toronto

Le grand jour est enfin arrivé pour les amateurs du Tricolore. Les Canadiens de Montréal amorcent leur saison 2026-2027 mardi soir face aux Maple Leafs de Toronto.

Fini l'époque de la reconstruction: fort d'un solide parcours en séries l'an dernier, le CH aborde cette campagne avec des attentes nettement plus élevées.

Comme le soulignent Martin McGuire et Dany Dubé au micro de Patrick Lagacé, la pression grimpe d'un cran au sein du groupe, où la croissance interne et le développement de jeunes talents comme Ivan Demidov seront au cœur des succès.