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Début de saison à Toronto

Saison du CH: attentes élevées, mais diffusion fragmentée

par 98.5

Saison du CH: attentes élevées, mais diffusion fragmentée
Coup d'envoi du CH: pression accrue et diffusion complexe / Christopher Katsarov/ La Presse Canadienne

Le grand jour est enfin arrivé pour les amateurs du Tricolore. Les Canadiens de Montréal amorcent leur saison 2026-2027 mardi soir face aux Maple Leafs de Toronto.

Fini l'époque de la reconstruction: fort d'un solide parcours en séries l'an dernier, le CH aborde cette campagne avec des attentes nettement plus élevées.

Comme le soulignent Martin McGuire et Dany Dubé au micro de Patrick Lagacé, la pression grimpe d'un cran au sein du groupe, où la croissance interne et le développement de jeunes talents comme Ivan Demidov seront au cœur des succès.

À écouter

Saison 2026-2027 du CH: «Il y a eu une croissance à l’interne»

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé

et autres

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10:22

Sur les ondes de Cogeco Média, les partisans pourront continuer d'attraper l'intégralité des affrontements à la radio.

Toutefois, le paysage télévisuel se complexifie. 

À écouter

Diffusion du hockey: pourquoi est-ce devenu si complexe et coûteux?

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
0:00
7:03

Entre RDS, TVA Sports et l'arrivée d'Amazon Prime Video — dont la description sera assurée par Alain Crête aux côtés de Guillaume Latendresse —, les amateurs devront multiplier les abonnements pour ne rien rater des 82 matchs au calendrier.

À écouter

Le CH sur Prime: «On va bénéficier de la technologie d'Amazon» -Alain Crête

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Alain Crête
Alain Crête

et autres

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6:59

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