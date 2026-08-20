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Retour des alcools américains sur les tablettes

Si le boycott prend fin, les consommateurs seront-ils au rendez-vous?

par Cogeco Nouvelles | Modifié le 20 août 2026 à 15:34

Si le boycott prend fin, les consommateurs seront-ils au rendez-vous?
Une succursale de la Société des alcools du Québec. / Adobe Stock

À écouter

Boycott des vins américains: «Sommes-nous prêts à perdre le huit millions?»

Avec

Jessica Harnois
Jessica Harnois
Marie-Eve Tremblay
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13:04

À écouter

SAQ: «Je remettrais l'alcool sur les tablettes, mais on en n'achèterait pas»

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mathieu Boivin
Mathieu Boivin
0:00
13:26

Alors que les négociateurs canadiens se montrent confiants au sujet de l’entrée en vigueur d’un accord économique avec les États-Unis au cours des prochains jours, plusieurs questions demeurent.

L’alcool américain pourrait notamment faire son grand retour sur les tablettes de la SAQ et de ses équivalents à travers le pays pour répondre à la demande de Washington.

Cette mesure restrictive a permis à l’industrie des vins québécois de se développer et de séduire un nouveau public.

La première ministre Christine Fréchette a martelé que le gouvernement québécois aurait le dernier mot à ce sujet.

Alors que les alcools américains ne sont plus à la vente depuis près d’un an et demi, les consommateurs attendent-ils vraiment leur retour avec impatience?

Écoutez les entrevues réalisées sur nos ondes au sujet des négociations tarifaires et du potentiel retour des alcools américains au Québec.

À écouter

«Carney a déjà tout cédé pour plaire aux Américains» -Yves-François Blanchet

Avec

Luc Ferrandez
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Nathalie Normandeau
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9:21

À écouter

Vins américains retirés: les producteurs d'ici enregistrent des ventes records

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Luc Ferrandez
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Nathalie Normandeau
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8:33

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