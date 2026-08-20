Retour des alcools américains sur les tablettes

Alors que les négociateurs canadiens se montrent confiants au sujet de l’entrée en vigueur d’un accord économique avec les États-Unis au cours des prochains jours, plusieurs questions demeurent.

L’alcool américain pourrait notamment faire son grand retour sur les tablettes de la SAQ et de ses équivalents à travers le pays pour répondre à la demande de Washington.

Cette mesure restrictive a permis à l’industrie des vins québécois de se développer et de séduire un nouveau public.

La première ministre Christine Fréchette a martelé que le gouvernement québécois aurait le dernier mot à ce sujet.

Alors que les alcools américains ne sont plus à la vente depuis près d’un an et demi, les consommateurs attendent-ils vraiment leur retour avec impatience?

Écoutez les entrevues réalisées sur nos ondes au sujet des négociations tarifaires et du potentiel retour des alcools américains au Québec.