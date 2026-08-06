C’est un véritable vent d'hécatombe qui souffle sur l’Omnium Banque Nationale de Montréal: les favoris canadiens Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov et Gabriel Diallo ont tous été contraints à l'abandon en raison de blessures.

Combinés aux absences majeures de figures incontournables comme Jannik Sinner et Novak Djokovic, ainsi qu'à l'élimination précoce de nombreuses têtes de série dès la première ronde, le tableau masculin est désormais grandement ouvert.

Alors que le championnat s'apprête à couronner son vainqueur le 13 août prochain, voici la présentation de cinq joueurs d'élite qui possèdent toutes les armes pour soulever le trophée.