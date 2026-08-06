C’est un véritable vent d'hécatombe qui souffle sur l’Omnium Banque Nationale de Montréal: les favoris canadiens Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov et Gabriel Diallo ont tous été contraints à l'abandon en raison de blessures.
Combinés aux absences majeures de figures incontournables comme Jannik Sinner et Novak Djokovic, ainsi qu'à l'élimination précoce de nombreuses têtes de série dès la première ronde, le tableau masculin est désormais grandement ouvert.
Alors que le championnat s'apprête à couronner son vainqueur le 13 août prochain, voici la présentation de cinq joueurs d'élite qui possèdent toutes les armes pour soulever le trophée.
Ben Shelton (23 ans, États-Unis)
5e tête de série | 10e au monde (ancien no 5) | 5 titres en carrière
Champion en titre (premier titre Masters 1000 l'an dernier à Toronto). C'est à cette période de la saison qu'il brille le plus, excellant sur surface dure et en Amérique du Nord (demi-finale aux US Open 2023, deux quarts à Cincinnati).
Grâce à un service surpuissant et un jeu d'attaque sans complexe, il détient les armes parfaites pour conquérir le trophée.
Étoile montante du tennis américain, ce joueur au style explosif s'est rapidement hissé parmi les meilleurs, grâce à son audace offensive et son énergie débordante sur le court.
Alex de Minaur (27 ans, Australie)
3e tête de série | 7e au monde (ancien no 10) | 11 titres en carrière
Sa vitesse de couverture du terrain et sa régularité exceptionnelle font de lui un candidat très sérieux au titre.
Joueur australien reconnu pour sa ténacité exemplaire, il s'est imposé au sommet du circuit ATP grâce à sa défense hermétique et son efficacité constante sur surfaces dures.
Source: (AP Photo/Patrick Post)
Casper Ruud (27 ans, Norvège)
9e tête de série | 14e au monde (ancien no 2) | 14 titres en carrière
Sa solidité remarquable du fond du court et sa discipline tactique lui permettent d'user ses adversaires sur la surface dure.
Pilier du tennis norvégien et régulier du top mondial, il s'illustre par son coup de droit lourd, son excellente préparation physique et son sang-froid dans les moments clés.
Source: (AP Photo/Andrew Medichini)
Frances Tiafoe (28 ans, États-Unis)
15e tête de série | 20e au monde (ancien no 4) | 4 titres en carrière
Son style imprévisible, son physique imposant et sa capacité à enflammer les foules en font une menace constante en fin de tableau.
Tennisman américain au charisme débordant, il est apprécié pour son jeu athlétique, son instinct offensif et sa capacité naturelle à élever son niveau de jeu dans les grands rendez-vous.
Source: Graham Hughes/ La Presse Canadienne
Jiri Lehecka (24 ans, République Tchèque)
8e tête de série | 12e au monde (meilleur classement) | 2 titres en carrière
Sa frappe de balle ultra-propre et sa forme récente lui offrent une trajectoire idéale pour créer la surprise jusqu'au bout.
Talent tchèque en pleine ascension, il s'est fait remarquer sur le circuit grâce à sa puissance du fond de court, son service incisif et sa grande maturité tactique.
Source: (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)