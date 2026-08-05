Blessé au dos, Félix Auger-Aliassime a déclaré forfait, mercredi, à l'Omnium Banque Nationale.
Il devait disputer son premier match en soirée, à 19h.
Auger-Aliassime doit se retirer en raison d’une blessure au dos subie à l’entraînement.
En raison de son retrait, son adversaire, Titouan Droguet, avance automatiquement au troisième tour.
La malchance s'acharne sur les représentants canadiens. Auger-Aliassime devient le troisième joueur, après Denis Shapovalov et Gabriel Diallo, à voir son tournoi prendre fin sur blessure.
Plus de détails à venir...