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Omnium Banque Nationale

Félix Auger-Aliassime déclare forfait

par 98.5 Sports | Modifié le 5 août 2026 à 17:25

Félix Auger-Aliassime déclare forfait
Félix Auger-Aliassime en point de presse il y a quelques jours. / PC/Graham Hughes

Blessé au dos, Félix Auger-Aliassime a déclaré forfait, mercredi, à l'Omnium Banque Nationale.

Il devait disputer son premier match en soirée, à 19h.

Auger-Aliassime doit se retirer en raison d’une blessure au dos subie à l’entraînement.

En raison de son retrait, son adversaire, Titouan Droguet, avance automatiquement au troisième tour.

La malchance s'acharne sur les représentants canadiens. Auger-Aliassime devient le troisième joueur, après Denis Shapovalov et Gabriel Diallo, à voir son tournoi prendre fin sur blessure.

Plus de détails à venir...

À écouter

Félix Auger-Aliassime se retire de l'Omnium Banque Nationale

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Zachariel Cossette-LeBlanc
Zachariel Cossette-LeBlanc
0:00
2:56

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