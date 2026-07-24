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Noël des campeurs

Une tradition québécoise toujours populaire dans les campings le 25 juillet

par 98.5 | Modifié le 24 juillet 2026 à 15:45

Une tradition québécoise toujours populaire dans les campings le 25 juillet
Comme le veut la tradition, plusieurs adeptes de camping se préparent à célébrer le Noël du campeur le 25 juillet. / YarikL / Adobe Stock

Comme le veut la tradition, plusieurs adeptes de camping se préparent à célébrer le Noël du campeur le 25 juillet. 

Remontant au début des années 1960, cette festivité est devenue le point culminant de la saison estivale pour les amateurs de plein air. Défilés de chars allégoriques, visites du père Noël, illuminations et collectes de denrées pour les banques alimentaires rythment cette journée rassembleuse.

Comment expliquer cet engouement pour l'ambiance des fêtes en plein été ?

Philippe Cantin s'entretient à ce sujet avec Suzie Laprise, directrice générale du Complexe Atlantide dans Lanaudière, vendredi à Cantin le matin.

À écouter

Pourquoi la tradition du Noël des campeurs est-elle si populaire?

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
0:00
4:32

De son côté, la directrice générale de Camping Québec, Julie Trahan, rappelle que l'événement dépasse les simples préjugés et demeure une occasion unique de se retrouver en famille et entre amis.

Écoutez son intervention, vendredi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

À écouter

Noël des campeurs: «Une tradition typiquement québécoise»

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
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11:43

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