Noël des campeurs

Comme le veut la tradition, plusieurs adeptes de camping se préparent à célébrer le Noël du campeur le 25 juillet.

Remontant au début des années 1960, cette festivité est devenue le point culminant de la saison estivale pour les amateurs de plein air. Défilés de chars allégoriques, visites du père Noël, illuminations et collectes de denrées pour les banques alimentaires rythment cette journée rassembleuse.

Comment expliquer cet engouement pour l'ambiance des fêtes en plein été ?

Philippe Cantin s'entretient à ce sujet avec Suzie Laprise, directrice générale du Complexe Atlantide dans Lanaudière, vendredi à Cantin le matin.