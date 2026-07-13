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En raison des événements survenus à Toronto

Violence armée: la sécurité des festivals extérieurs inquiète

par Cogeco Média | Modifié le 13 juillet 2026 à 11:32

Violence armée: la sécurité des festivals extérieurs inquiète
La police de Toronto tente de recueillir des preuves près du site de la fusillade de St. Clair. / La Presse Canadienne

La fin de semaine a été particulièrement violente à Toronto avec trois fusillades distinctes qui ont fait trois morts et 11 blessés.

D'abord, vendredi soir, des individus vêtus de noir et portant des masques ont ouvert le feu sur trois hommes âgés dans la vingtaine. Un d'entre eux est décédé. 

Vingt-quatre heures plus tard, deux personnes sont mortes lorsqu'une fusillade a éclaté près d'un festival. 

Puis, dans la nuit de dimanche, cinq personnes ont été blessées lors d'un autre événement impliquant des coups de feu. 

La violence armée est un fléau dans la Ville Reine depuis plus de 10 ans et la sécurisation devient de plus en plus complexe pour les rassemblements qui y sont organisés.

À écouter

«C’est affreux»: la communauté torontoise ébranlée après la fusillade

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
0:00
4:10

La police de Toronto a arrêté un suspect en lien avec le dernier évènement, mais personne n'a été arrêtée concernant les deux autres fusillades. 

Le chef du corps policier a promis que tous les efforts seront déployés afin de retrouver les auteurs de ces actes. 

La fusillade soulève des débats au sujet de la sécurisation d'événements extérieurs partout au pays, incluant ici, au Québec.

À écouter

Comment adapter la sécurité de nos festivals?

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
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8:05

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