En raison des événements survenus à Toronto

La fin de semaine a été particulièrement violente à Toronto avec trois fusillades distinctes qui ont fait trois morts et 11 blessés.

D'abord, vendredi soir, des individus vêtus de noir et portant des masques ont ouvert le feu sur trois hommes âgés dans la vingtaine. Un d'entre eux est décédé.

Vingt-quatre heures plus tard, deux personnes sont mortes lorsqu'une fusillade a éclaté près d'un festival.

Puis, dans la nuit de dimanche, cinq personnes ont été blessées lors d'un autre événement impliquant des coups de feu.

La violence armée est un fléau dans la Ville Reine depuis plus de 10 ans et la sécurisation devient de plus en plus complexe pour les rassemblements qui y sont organisés.