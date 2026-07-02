 Aller au contenu
Un peu plus de 5 millions $ par année

Un contrat de trois ans pour Jakub Dobes

par 98.5 Sports | Modifié le 2 juillet 2026 à 17:49

Un contrat de trois ans pour Jakub Dobes
Jakub Dobes lors des séries éliminatoires contre le Lightning de Tampa Bay. / AP/Chris O'Meara

À écouter

Trois saisons de plus pour Dobes avec les Canadiens

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
0:00
3:32

À écouter

«Pour un gardien numéro un, c'est en deçà du marché» -Martin McGuire

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Martin McGuire
Martin McGuire

et autres

0:00
7:27

Le gardien de but Jakub Dobes a signé, jeudi, une prolongation de contrat de trois saisons avec les Canadiens de Montréal d'une valeur annuelle moyenne de 5,37 millions $ US.

Dobes a disputé 43 matchs avec les Canadiens en 2025-2026, présentant une fiche de 29-10-4, une moyenne de buts alloués de 2,78 ainsi qu’un pourcentage d’efficacité de ,901.

Le gardien âgé de 25 ans a mené tous les gardiens de première année pour les victoires, se classant à égalité au neuvième rang de la LNH parmi tous les gardiens dans cette catégorie.

Dobes s’est par la suite distingué lors des deux premiers tours des séries éliminatoires, puis en finale de l’Association de l’Est, présentant une moyenne de buts alloués de 2,66 ainsi qu’un pourcentage d’arrêts de ,908 en 19 rencontres.

Les neuf victoires de Dobes en après-saison le classent à égalité au troisième rang dans l’histoire de l’équipe pour un portier de première année.

Dobes a été sélectionné au cinquième tour (136e au total) par les Canadiens lors du repêchage de 2020.

Vous aimerez aussi

«Il y a une unité, une cohésion, une synergie dans ce vestiaire-là» -Louis-Jean
Émission spéciale | Joueurs autonomes LNH
«Il y a une unité, une cohésion, une synergie dans ce vestiaire-là» -Louis-Jean
0:00
13:53
«Pour un gardien numéro un, c'est en deçà du marché» -Martin McGuire
Le Québec maintenant
«Pour un gardien numéro un, c'est en deçà du marché» -Martin McGuire
0:00
7:27
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.