Un peu plus de 5 millions $ par année

Le gardien de but Jakub Dobes a signé, jeudi, une prolongation de contrat de trois saisons avec les Canadiens de Montréal d'une valeur annuelle moyenne de 5,37 millions $ US.

Dobes a disputé 43 matchs avec les Canadiens en 2025-2026, présentant une fiche de 29-10-4, une moyenne de buts alloués de 2,78 ainsi qu’un pourcentage d’efficacité de ,901.

Le gardien âgé de 25 ans a mené tous les gardiens de première année pour les victoires, se classant à égalité au neuvième rang de la LNH parmi tous les gardiens dans cette catégorie.

Dobes s’est par la suite distingué lors des deux premiers tours des séries éliminatoires, puis en finale de l’Association de l’Est, présentant une moyenne de buts alloués de 2,66 ainsi qu’un pourcentage d’arrêts de ,908 en 19 rencontres.

Les neuf victoires de Dobes en après-saison le classent à égalité au troisième rang dans l’histoire de l’équipe pour un portier de première année.

Dobes a été sélectionné au cinquième tour (136e au total) par les Canadiens lors du repêchage de 2020.