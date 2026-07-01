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Chaleur et l'humidité

Veilles d'orages violents pour plusieurs régions du Québec

par 98.5 | Modifié le 1er juillet 2026 à 13:13

Veilles d'orages violents pour plusieurs régions du Québec
Environnement Canada a émis des veilles d'orages violents pour plusieurs régions du Québec. / M. Mayoux / Adobe Stock

Environnement Canada a émis des veilles d'orages violents pour plusieurs régions du Québec. Montréal, Laval, les Laurentides, Lanaudière, l'Outaouais, la Montérégie, l'Estrie, la Mauricie et le Centre-du-Québec sont concernés.

Avec la chaleur et l'humidité, les conditions sont propices à la formation d'orages pouvant produire des pluies torrentielles, de la grêle et des rafales de vent.

Environnement Canada souligne qu'il y a aussi un risque de tornade et recommande d'être prudent lors des activités nautiques, puisque la météo peut changer rapidement.

Fortes chaleurs

La majeure partie du Québec fait actuellement l'objet d'un avertissement de chaleur d'Environnement Canada. Du temps chaud et humide est attendu jusqu'à vendredi dans de nombreux secteurs de la province, particulièrement dans le sud.

À certains endroits, la température ressentie pourrait dépasser 40 °C, comme l'indique le météorologue d'Environnement Canada Félix Biron.

À écouter

Le météorologue d'Environnement Canada Félix Biron

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